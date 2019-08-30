"Кінолітопис": побачити історію

Реалізація цього культурологічного проекту розпочалася в Україні ще 2001 року. Його засновники ставили за мету зафіксувати і зберегти сторінки історії, привернути до них увагу сучасників та розповісти про цю історію нащадкам. За цей час проведено вже п'ятнадцять міжнародних кінофестивалів, у яких взяли участь більше тисячі документальних фільмів із 52 країн.

Цьогоріч, з огляду на бурхливий розвиток сучасного українського ігрового кіно, трохи змінено формат заходу і до конкурсної програми включено ігрові стрічки.

До речі, цей фестиваль уже започаткував свої нагороди — "Золота Софійська фреска", "Київська кінопремія", "Золотий кадр", "Срібний кадр", студентська відзнака "Початок". А міжнародна почесна нагорода "Маестро" вручається видатним кінематографістам "За особистий внесок у розвиток світової культури та мистецтва".

2019-го року на "Кінолітописі" будуть представлені такі програми: національна, міжнародна, студентська та ретроспектива. Загалом, упродовж цьогорічного кіноогляду глядачі зможуть побачити прем'єрні покази та фільми, які вже здобували найвищі нагороди на фестивалях світу. Відібрані кращі роботи представлені кінематографістами України, Польщі, Литви, Болгарії, Росії, Португалії, Італії, Боснії і Герцеговини, Бразилії, Франції, Угорщини, Аргентини, Чехії, Німеччини та Іспанії.

Нинішнього року також започатковано програму "Перші кроки в кіномистецтві", яка дає можливість початківцям показати свої роботи.

Відкриється фестиваль прем'єрним показом стрічки українського режисера Тараса Дударя "Генделик" та фільмом "У твоїх руках" від переможниці "Кінолітопису" 2018-го року режисерки Мілани Маяр ( Боснія і Герцеговина).

Серед найпомітніших міжнародних подій цьогорічного форуму — програма, присвячена польському кінематографу, показ фільмів кінематографістів Португалії, програма італійського кіно (короткий метр), а також представлена Центром дослідження дельфінів і китів на острові Тенеріфе програма, присвячена проблемам довкілля та сучасного сприяння розвитку світу. Заплановане також підписання Угоди про співпрацю між Асоціацією допомоги емігрантам у Португалії та ГО "Літопис"(Україна).

Крім того, у рамках фестивалю відбудеться відкриття виставки і ювілейний творчий вечір народного художника України Анатолія Гайдамаки, а також показ фільму "Гайдамацьким шляхом" від режисера Володимира Артеменка.

Ще один ювілейний творчий вечір буде присвячено неперевершеній українській оперній діві (лірико-драматичне сопрано) Гізелі Циполі. Вона — лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів "Мадам Баттерфляй" у Токіо (за найкраще виконання партії Чіо-Чіо-Сан в опері "Мадам Баттерфляй" Дж. Пуччіні, має всі три кубки — золотий, срібний та бронзовий, титул "Найкраща Баттерфляй світу" і "Золоте кімоно"), народна артистка УРСР, народна артистка СРСР.

Організатори та партнери фестивалю — громадська організація "ЛІТОПИС", Національна спілка кінематографістів України, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного, державне підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України", Польський Інститут у Києві, громадська організація "Ротарі клуб "Київ-Центр"...

Фестиваль проходить за підтримки Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кіно.