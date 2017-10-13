Кінофестиваль "Молодість" анонсує дві червоні доріжки

20 і 22 жовтня в Києві відбудеться особлива подія, пов'язана з нашим відомим фестивалем, "Молодість. Пролог". Мета акції — презентувати майбутній 47-й кінофест, який із фінансових та інших причин перенесли на весну 2018-го.

Як повідомляють організатори, увечері 21-го в Національній опері відбудеться урочиста "церемонія", на якій і буде представлено оновлений проект. "Червоною доріжкою пройдуть зоряні гості та партнери фестивалю. Почесними гостями стануть керівники міста — адже фестиваль відбудеться за підтримки КМДА".

Однак головні події відбуватимуться не в Опері, — це ж не театральний фестиваль, — а в кінотеатрах "Київ" та "Україна".

Як уточнюють влаштовувачі, головну увагу цими днями буде зосереджено на роботах молодих українських режисерів. Стартує Національний конкурс. І вже відібрано 18 стрічок для участі в ньому. Згідно з умовами фестивалю, це короткометражні фільми вітчизняних режисерів, зроблені в Україні або в копродукції з Україною. Переможець отримає грошовий приз від генерального партнера на суму 50 тис. грн, а також символічного "Золотого оленя". До журі Національного конкурсу вже ввійшли, згідно з попередніми домовленостями, Віланд Шпек (він один із найвпливовіших людей на "Берлінале"), а також Іван Мадео (швейцарський продюсер). Представники журі від України поки що обговорюються й узгоджуються.

У рамках спеціального показу на осінньому блоці "Молодості" буде представлений новий фільм "Межа" (спільне виробництво України та Словаччини). Заплановано одночасний показ відразу у двох залах кінотеатру "Україна". Це історія про контрабанду та контрабандистів на словацько-українському кордоні. Недавно стрічку висунули на "Оскар" від Словаччини. Прем'єра картини відбулася нещодавно на кінофестивалі в Карлових Варах, там фільм отримав приз за найкращу режисуру.

Програма "Фестиваль фестивалів" у рамках "Молодості" анонсує кілька цікавих картин. Серед них "Т2 Трейнспоттінг", який ще не був на екранах України і є продовженням культової стрічки "На голці". Також покажуть стрічку "Божественний порядок" — про боротьбу швейцарських жінок за свої права.

У рамках індустріальної секції на осінній "Молодості" — конференція з участю фахівців у сфері кіно.

Передбачається і традиційний пітчинг, що допоможе молодим кінематографістам із різних країн презентувати цікаві ідеї.

Уже навесні 2018-го кінофестиваль "Молодість" запропонує велику повноцінну програму і, відповідно, чергову червону доріжку для зоряних гостей та батьків міста.

Деякі експерти кажуть, що в такій комбінації — осіння й весняна "Молодість" — є свій сенс, оскільки левова частка цікавих вітчизняних і закордонних кіноподій може бути спочатку представлена саме в Києві, навесні. Передбачивши таким чином деякі прем'єри на літньому Одеському міжнародному фестивалі. Конкуренція в цій справі — вітається.