Кіно в серці "Києва"

Один із найпопулярніших кіномайданчиків столиці — "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" — відзначає 65-річчя. Найближчим часом кінотеатр представить ексклюзивні й насичені міжнародні кінопрограми.

Зовсім скоро тут пройде низка цікавих форумів, зокрема — фестивалі нового грузинського кіно та сучасного кіно Угорщини. Ці фестивалі поєднують роботи метрів зі сміливими дебютами, ігрове кіно — з документальним. А головне — знайомлять публіку з основними тенденціями грузинського та угорського кіно.

Так, 26 листопада розпочнеться XII фестиваль нового грузинського кіно. У його програмі — як художні, так і документальні фільми. У драмі "Заручники" (режисер Резо Гогінеішвілі) дія розгортається 1983 р. в Грузії. А в центрі сюжету — компанія з шести юнаків та однієї дівчини, які хочуть за всяку ціну залишити СРСР. Для цього вони склали план дій — украсти літак і стати терористами. В афіші фестивалю ще одна драма — "Лука" (режисер Георгій Барабадзе). Це історія про життя молодої сванської жінки Лілі. Вона з невідомих для глядача причин залишає свій рідний край, Сванетію, і вирушає в місто Галі. Абхазія перебуває в центрі воєнного конфлікту, — це період перед падінням Сухумі. У стрічці сімейна драма Лілі розгортається в прибережному будинку, на тлі війни.

Кадр з фільму "Лука"

Також форум грузинського кіно представить дві документальні стрічки — "Я переплила Інгурі" (реж. Ануна Букія) та "Ангели печалі" (реж.Теона Джорбенадзе). Перший фільм — автобіографічний. Про те, як молода режисерка Ануна Букія, біженка з Абхазії, недавно побувала в рідному краю. І там, уперше за багато років, змогла наблизитися до будинку, в якому народилася, провела дитячі роки і який їй довелося залишити під час воєнного конфлікту. Загалом, фільм "Я переплила Інгурі" — про те, як війна змінила життя тисяч людей.

Кадр з фільму "Я переплила Інгурі"

Друга документальна стрічка — про видатного грузинського композитора Гію Канчелі. Про те, яким саме був життєвий шлях маестро. Це кадри життя, раніше невідомі багатьом його шанувальникам. У фільмі бере участь ціла плеяда видатних особистостей — Роберт Стуруа, Резо Габріадзе, Ніно Ананіашвілі, Сандро Канчелі, Георгій Цагарелі...

Другий фестиваль — "Сучасне кіно Угорщини" — ітиме з 30 листопада. Цей форум вже увосьме представить найкращі фільми сучасного кінематографу наших західних сусідів.

У програмі — драма "Не час для мого життя" (реж. Саболч Хайду) — незалежна картина з точно вибудуваними персонажами нагадує роботи Кассаветіса та Бергмана. Герої фільму схожі на членів сім'ї, за якими підглядає камера. Фільм із саркастичним почуттям гумору ніби "малює" точний портрет сучасної Угорщини.

Ще у фестивальній афіші — комедія "Чисте серце, або Кілери на колесах" (реж. Аттіла Тілл). Цей фільм про людей із обмеженими можливостями вже зібрав цілий сонм нагород на різних міжнародних кінофестивалях. У програмі також комедія "Мама та інші божевільні родичі" (реж. Ібойя Фекете), чуттєве ретро про пристрасть і розрахунок "Демімонд" (реж. Аттіла Сас). У цього фільму 18 нагород та 5 номінацій. І дві чорні комедії — "Моя ніч, твій день" (реж. Андраш Дьорджі Деші та Габор Мураі) і "Контроль" (реж. Німрод Антал).

Цього тижня кінотеатр "Київ" святкує 65-річний ювілей. Саме в ці дні листопада він уперше розчинив свої двері перед відвідувачами. Сам будинок кінотеатру був побудований 1952-го (архітектори О.Тацій, В.Чуприна, В.Онащенко, інженер В.Захарченко). Це місце відпочинку кіноманів відразу завоювало глядацькі симпатії і стало одним із найулюбленіших як для киян, так і для гостей столиці.

Можна сказати, що Культурний центр "Кінотеатр "Київ" вирізняється особливим репертуаром і до смаку найбільш вибагливому глядачеві. У кінотеатру — маса надзвичайно важливих соціальних і художніх функцій: це підтримка українського національного кінематографу, активна співпраця з посольствами іноземних держав, акредитованих в Україні. З моменту відкриття в кінотеатрі було проведено понад 200 кінофестивалів. Наприклад, багато років поспіль "Київ" є центром Київського міжнародного кінофестивалю "Молодіcть". У цих стінах бували такі зірки світового кінематографу, як Фанні Ардан, Софі Лорен, Жан-Клод Ван Дамм, Катрін Деньов, Ольга Куриленко, Арманд Ассанте, Софі Марсо, Кристофер Ламберт, Венсан Кассель, Мікеле Плачідо, Джаред Лето... Надалі цей культурний центр продовжить свою місію. Як повідомила DT.UA директор Вілія Бондаренко, "кінотеатр продовжуватиме активну фестивальну та просвітницьку діяльність і надалі, залишаючись одним із найбільш актуальних та модних культурних майданчиків України".