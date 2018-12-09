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Кіно і цирк. Нумерологія

9 грудня, 20:42 Роздрукувати Випуск №47, 8 грудня-14 грудня
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Трагічний цирк живе, прогресує, інколи перемагає. 

© Михайло Марків

У повітрі запахло антиутопією, українські режисери це пронюхали і, практично, одночасно випустили два антиутопічних проекти — виставу "Номери" за п'єсою Олега Сенцова та псевдодокументальний фільм "2020. Безлюдна країна".

Нижче "Нуля"

— А що передбачає порядковий номер твого героя, ця ж таки сімка? — запитую в актора Дмитра Олійника, який у прем'єрній виставі Тамари Трунової "Номери" грає одного із загадкових суб'єктів циркової "федерації". 

дмитрий олейник
Анастасія Мантач / Facebook
Дмитро Олійник

— У нумерології сімка — одне з найбільш значущих чисел. Тобто щасливе число, яке неодмінно супроводжує удача. 

— Але ж твоєму персонажеві не дуже пощастило в тому пекельному цирку з п'єси Сенцова? 

— Так, однак коли говоримо про число, то воно передбачає мудрість, філософське ставлення до життя. Хоча справді в нашій виставі мій герой — ніби "недогерой", це інтровертне створіння, сповнене сумнівів, рефлексій. Це створіння нездатне переступити через свої страхи, комплекси. Цей персонаж — номер 7 — нездатний і навіть не мріє змінити систему, в якій він рабськи існує. 

— А якщо фантазувати на тему долі цього ж таки загадкового номера, то якою, на твій погляд, вона могла б бути? І якою була до цього? 

— Швидше за все, він із небуття з'явився і в небуття кане, так і не залишивши по собі на арені цього цирку нічого доброго й нічого цінного.

— Працюючи над виставою, штудіюючи п'єсу, в якому моменті, може навіть усупереч режисерові, ти сам відчуваєш кульмінацію? 

— Для мене така кульмінація, коли номер 11 оголошує себе сином Нуля і пропонує на розгляд свою концепцію розвитку цирку, однак ніхто з інших номерів не хоче цього приймати. 

— У такому разі, про що п'єса Сенцова — особисто для тебе? 

— Про те, що в житті немає нічого ціннішого й важливішого за свободу. І вже коли ти сам створюєш якусь систему, коли почуваєшся в ній же гвинтиком, то й не нарікай, оскільки ти — заручник. 

— До речі, хто, у твоєму особистому трактуванні, цей Нуль із Олегового тексту? 

— Швидше за все, Нуль — уособлення вищої сили, такого собі Бога, придуманого самими номерами. В Тамариній виставі цей Нуль — творець цирку і творець своєї системи, яка дала збій, застаріла і буцім потребує "перезавантаження". 

 

номера

…Дмитру Олійнику — 28. У нього добрий десяток хороших театральних і кінопроектів. У театральних "Номерах", майже з двохмільйонним бюджетом, він справді грає одного з найбільш зворушливих і, якщо це дозволено говорити, "живих" образів у тому заданому режисерському світі, де всі мертві одне одному. 

У такому самому світі, до речі, живе й не здається автор тексту — Олег Сенцов. 145 днів голодування, а ще невідомо, скільки наступних днів мужності. У 2011-му, коли його "Номери" з'явилися на світ, ніхто не передбачав, що текст стане пророчим. А вже через три роки, 2014-го, у Лефортово Сенцов вносив до п'єси правки і зрештою дав повну свободу авторам столичної вистави — продюсеру (Анна Паленчук), режисеру (Тамара Трунова). 

Розвиваючи тему нумерології, зазначу, що й прем'єрну дату дівчата вочевидь вибрали невипадково. Сімка. 7 грудня. Сподіваючись, що цей день виявиться щасливим не тільки для вистави, а насамперед — для нього. 

Отож про "Номери". Уже другий свій незалежний театральний проект (у 2018-му) Тамара Трунова потужно піднімає на тендітних жіночих плечах, створює навколо двох своїх постановок (перша в цій дилогії — "Погані дороги" за п'єсою Н.Ворожбит) помітне напружене, а то й нервове поле, як творче, так і інформаційне. Оскільки її "Номери" — це не тільки художня інтенція, а й гуманітарна акція: підтримати людину. На терезах нашого теперішнього скорбного буття друге інколи важливіше за перше. 

Текст О.Сенцова — постапокаліптична, антиутопічна, нумерологічна драма абсурду. П'єса-схема, відкрита до зовнішнього вторгнення режисера, для якого в цьому тексті вдосталь повітря та творчих можливостей. 

Ця ж п'єса — ніби з озиранням і в тоталітарне минуле, але ще, безумовно, і з тривожним інтуїтивним авторським поглядом у наше спільне майбутнє. Дванадцять безіменних фігурок (включно з Нулем) на шахівниці Сенцова — не дванадцять апостолів, а дванадцять маріонеток, підпорядкованих і надуманій вищій силі, і своїм внутрішнім рабським комплексам. 

І якщо хтось, обманюючись, сприймає того ж таки Нуля (його гротескно подає Віталій Ажнов, перед виставою фланеруючи у фойє й заграючи з глядачами) як "головного", від якого щось залежить, — то це помилка. Оскільки і "нижче" Нуля теж є шкала цінностей. І вона, як відомо, мінусова — коли навіть із підвалу тобі коли-небудь хто-небудь постукає й командним голосом скаже: "А це ж ще не дно!" 

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Михайло Марків

Погодьтеся, ковзання по цій шкалі ми інколи спостерігаємо, і вже не один рік. 

Тамара Трунова, взявши п'єсу-схему як керівництво до дії, на мій погляд, налаштовується не на інтелектуальну режисерську сухоребрість або а-ля філософську дидактичність, а бачить перед собою вона (постановник) жорстко задану, інколи навіть лобову, театралізацію драматургічної конструкції-матриці. 

Режисер дивиться на свою виставу як на алегоричного перевертня, — мовляв, ви чекали повчальних або політологічних сценічних сентенцій-прозрінь-відозв, а нате — отримайте цирк! 

Метафора старого цирку (хоча на "Сцені 6" він не такий уже й старий: усі клоуни одягнені в новісіньке) — не феллінівські алюзії, а натяк на перемогу ідіотизму на іншому фронті. Арена — замкнене коло — нескінченний біг. І повернення на круги свої. 

Не заглиблюючись у діалоги п'єси, форма вистави пропонує самозаконсервовану й самовідтворювану систему, коли від порядку номерів, від додавання чи віднімання чисел, абсолютно нічого не залежить. Коли акторське "его" придушене не так внутрішніми сюжетними лещатами, як авторською формою. І на поверхні — не "цирк розваги", а якийсь сумний "цирк споглядання". У цій структурі гротескної антиутопії такий цирк ніколи не згорить, а клоуни в ньому житимуть вічно. 

Виокремлювати в сумному цирку ефектні сольні циркові артистичні номери — марно й намагатися. Ці зовні яскраві, як пожежа в Африці, "Номери" насамперед передбачають деіндивідуалізацію й уніфікацію кожного килимового, тобто кожного номера. Щойно хтось із них спробує просочитися зі своїми людськими або навіть ліричними потугами за територію арени — зразу "бац" по голові! Тінь, знай своє місце. 

За текстом, більш емоційні й інколи навіть зворушливі артистичні порухи — в нашого номера Сім (Дмитро Олійник), який чимось скидається на розгубленого П'єро, що загубив Мальвіну й опинився в дурці, де окопалися червоно-помаранчеві арлекіни. 

І ще, мабуть, є чудова заявка на екзистенційне соло в номера Три, виконаного Вікторією Авдєєнко. Вона, за моїми спостереженнями, знайшла в Т.Труновій максимально рідного для себе режисера і від вистави до вистави демонструє потенціал по-справжньому великої акторки. 

Взагалі, кастинг проекту — точний, навіть надміру прагматичний. Актори — як на підбір: Римма Зюбіна, Марія Заніборщ, Андрій Ісаєнко, Віталій Ажнов, Христина Синельник. І на сцені справді виникає той стан, коли кожен із них підпорядковується не тільки волі інфернального Нуля, а й насамперед — волі режисерки, яка розумно не прагне якось "вирізняти" своїх гравців, а також якось збагачувати або драматизувати (або героїзувати) маленькі безіменні світи різних номерних знаків. 

Чого, власне, й не передбачає текст Сенцова. Бо його історія — саме про безіменні знаки, про маріонеток, які застрягли у своїх же мотузках. І навіть не важливо, де, — в цирку чи в іншому приміщенні. 

До речі, помітний зв'язок сценічних часів, — у таких самих зовні отеатралених "Поганих дорогах" режисерка римує свій сценічний простір із божевільнею (обгородженою металевим парканом), а в "Номерах" уже навіть не рима, а удар межи очі — тоталітарна арена: без стін, без пут, без парканів. 

Пригадується, в далекі часи, масово цитуючи "вождя світового пролетаріату", газетярі постійно відгризали фінал однієї його крилатості — "Найважливішими з мистецтв для нас є кіно і цирк". Отож цирк чомусь згодом обережно "відгризали", остерігаючись асоціацій із тими реаліями. 

А тепер боятися нічого. Трагічний цирк живе, прогресує, інколи перемагає. 

Однак повернімося до початку цитати — до мистецтва. 

"2020"

— Олексію Васильовичу, а ви як потрапили в цей дивний фільм із "фантастичним" бюджетом, якого нашим бізнесменам не вистачило б навіть на сніданок у ресторані? — запитую народного артиста України Олексія Пєтухова, який у псевдодокументалці "2020. Безлюдна країна" режисера Корнія Грицюка грає вченого. 

Петухов Алексей
kino-teatr.ru
Олексій Пєтухов

— Як я там опинився? Випадково. До мене підійшов хлопчик, назвався Корнієм. Каже, грошей немає, знімати хочу, чи не погодитеся на голому ентузіазмі? Я й погодився. Правда, перед цим попросив хоча б текст сценарію.

— І як сценарій?

— Перша версія сценарію здалася трохи ходульною й однозначною. Я не дуже розумів позицію свого героя. Тому й попросив його, Корнія, деякі речі посилити в тексті. Вже через три дні він з'явився до мене з новим сценарієм. І потім у мене був тільки один знімальний день, чесно кажучи, навіть не згадаю, де вони знайшли ту локацію для зйомок.

— У картині "2020" всі українці масово виїхали з країни, а ваш герой — один із восьми робінзонів — залишається на рідній землі. Отож хто він, цей ваш учений? І чому він першим не втік, якщо дуже розумний, а сидить і чекає невідомо чого? 

— Ось і ми з Корнієм думали над цим питанням. Я сприймаю цього вченого як людину, котра роздвоєна. Одна його частина, його минуле, залишилася в СРСР, де колись учений був корисним і потрібним. А друга його частина — це думки про майбутнє, в якому він навряд чи себе бачить, однак він людина неспокійна й відчуває, що треба щось змінювати. Його хвилює ця ситуація — міграція в країні. Але він сам не може пристосуватися до нових викликів. Тому й залишається. Після сеансу в кінотеатрі "Київ" люди підходили до мене й казали: "А ми теж залишилися б в Україні, як і ваш герой, за будь-яких обставин!" 

— А що все-таки, на ваш погляд, штовхає людей із країни? Чи тільки гроші, точніше — бажання їх заробити? 

— Природно, і це теж. Бо важко жити, багатьом доводиться виживати. Адже є діти, великі сім'ї, не всі можуть знайти роботу. А хочеться не тільки багато грошей, а й комфорту, спокою. Молодим простіше, коли вони вивчать іноземні мови й виїдуть. А нашому поколінню важко. Кому й де ми потрібні? 

  

Фильм 2020_1

…Олексію Пєтухову — 78. Він трохи прихворів цього тижня (дай Боже йому здоров'я), але бадьориться й поривається на сцену, він дуже любить свою виставу "Кін IV" на сцені театру імені Івана Франка і в жодному разі не хоче її пропускати. Його персонаж — той самий учений — з'являється у псевдодокументалці "2020. Безлюдна країна" всередині чорного кабінету і тоном великодосвідченого професора, лауреата різних премій, менторствує на тему минулого та майбутнього. Бідкаючись, що країна справді стала безлюдною, та як же можна залишати без нагляду такий рай на землі. І тут уже режисер, шляхом нескладного монтажу, подає на екрані пустельні красоти або розтрощені промислові об'єкти. 

"2020", за деякими версіями, знятий лише за 10 тис. гривень. Режисерові — 27. Він філолог, навчався в Донецьку, живе в Києві. Кажуть, він послідовник творчих пошуків Олександра Шапіро, над проектами якого теж працював.

"2020", згідно із запаленим авторським баченням, — фатальний рік, який не за горами. Який може стати фатальним, оскільки після безвізу та інших відкритих євродоріг усі виїдуть. Авторські тривоги, певна річ, гіпертрофовані, хоча юнак тільки грає у свій жанр. 

Проте, навіть поза жанром, згідно з офіційними даними, на сьогодні понад 8 мільйонів громадян України заробляють гроші за кордоном, і таких громадян лише більшатиме. Близько 30% українців хотіли б виїхати. А Інститут демографії, дивлячись трохи далі, ніж Корній, прогнозує, що на 2050-й в Україні може залишитися не більше 32 мільйонів жителів. 

Ось така нумерологія. 

Кіно Корнія Грицюка, про яке говорять у кулуарах і на яке пишуть серйозні рецензії, — однак кіно відвертого, хоча й жорсткого тролінгу. Це кіно відкритої хлоп'ячої провокації, задерикуватого епатажу. Структура картини "2020", якби її побачив, наприклад, Сергій Буковський, на погляд нормального кінопрофесіонала, може здатися кричущо нахабною й відверто учнівською. Зняли інтерв'ю, показали пейзаж, потім — інтер'єр, усе це склеїли "ПВА" — й відразу на міжнародний кінофестиваль, наприклад "Молодість" (шалена). 

Тим часом юнак примудрився зібрати у своїй картині кількох серйозних професіоналів, а не безхатьків з окружної дороги. Серед професіоналів вирізняється не тільки народний артист України Олексій Пєтухов, а й відомий журналіст Андрій Куликов. Останньому доручена роль президента, який відчинив ворота в майбутнє і спустошив рідну країну. 

Фильм 2020_2

Слід зазначити, що Куликов ставиться до цього проекту цілком серйозно, він максимально переконливо пропонує режисерові й глядачу образ добряка, мрійника, балакуна, євроінтегратора. 

Тим часом сам режисер, глибоко досліджуючи порожнечу у своїй же картині, все-таки знаходить у ній й інших невиїзних аборигенів. Серед таких — згадуваний учений, а ще — чиновниця Олена (хранителька довідок у Держкомстаті), а ще — китаєць, який чекає земляків на нашій спорожнілій території. А ще — заблуканий донецький бойовик, що тиняється завулками в пошуках "ворогів". Як виявилося (у фільмі), виїхали не тільки "наші", виїхали й "їхні" (з "ДНР" у РФ), тому й на окупованій території теж безлюдно, а дурням ворогів треба шукати неодмінно. 

Молодий режисер виправдовує свій проект жанром мок'юментарі. А це відомий жанр підробки, знущання, імітації документальності. Кінотеоретикам відомо, що цей жанр закріпився ще в середині ХХ століття як зла відповідь комерціоналізованому документальному кіно. Тобто мок'юментарі відповідало на комерційну документальну брехню — брехнею спеціально сконструйованою. 

Так і тут: "2020" — сконструйована й гіперболізована псевдодокументальна брехня, яка... 

І далі — після цих трьох глибокодумних крапок, мабуть, слід захистити режисера. Оскільки після картини в нього з'явилися і суворі, і справедливі критики, і відверті недоброзичливці, які попрікають доброго молодця в паплюженні нашої, так би мовити, дійсності. 

Справді, а як інакше творити зухвалому молодому художнику, якщо не збуджувати, не дратувати, не провокувати? Виходячи бодай із прогнозів Інституту демографії або останніх соціологічних опитувань. 

Фильм 2020_3

Мені здається, не дуже правильно прилаштовувати саме цю українську малобюджетну картину в структуру жирних західних стрічок такого самого жанру мок'юментарі, на який часто виділяють чималі бюджети. 

Тут усе-таки кінематографічна чернетка, жвава проба пера, бюджетна бідність, яка інколи дорогого варта, оскільки — і екран це доводить — усе-таки є авторська щирість. І тривога. Ці риси значною мірою й виправдовують неохайність кіностилю, плутаність авторського почерку. 

І часом ці ж кінематографічні вади обертаються — завдяки хитрості й щирості — на авторські чесноти. І якщо, пам'ятаючи класика, судити художника за законами, ним запропонованими, то саме цей художник — непідсудний. Він бачить крізь призму реальності "свою" антиутопію саме такою, якою вона й може бути. Не дай Боже, звісно. І в його погляді, безумовно, є лукава примруга, баламутне підморгування. 

У цьому ж погляді — і правильний розрахунок на реакцію соціуму: ти дивись, хлопчисько зняв за середню українську зарплату аж ціле кіно — хронометражем 1 година 10 хвилин. 

Тому й ставлення до цієї картини з мого боку — не тільки як до продукту мистецтва кіно (про це можна сперечатися), а як до соціально-публіцистичної акції, такого псевдо-документального перформансу, мета якого — збудження, роздратування, резонанс. 

До речі, до двох різних прем'єрних "антиутопічних" проектів — театрального й кінематографічного — причетна одна продюсерка (Анна Паленчук). Можливо, вона щось знає? 

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