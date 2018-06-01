Ідіот, Орест, Едігна: театральні прем'єри червня

Вісім столичних прем'єр — на основі класики і сучасності — під завісу столичного театрального сезону: нові вистави Юрія Одинокого, Давида Петросяна, Олександра Білозуба, Іллі Мощицького

"Війна" (Національний театр ім.І.Франка)

Прем'єра — 9 червня

Так уже склалося, що у франківців теперішній сезон "робить" молодий режисер Давид Петросян. Нещодавно пройшла його успішна "Земля", скоро — його "Війна" за п'єсою Ларса Нурена. Нова вистава про розважливе помірковане життя однієї європейської родини, яке поволі руйнується з появою… батька. Він повернувся з війни. І у своїй сім'ї він — зайвий. І навіть не через своє каліцтво (бо сліпий), а тому, що в кожного з його близьких — своє окреме життя, своя маленька "війна" за місце під сонцем.

У виставі Давида Петросяна задіяні: Олексій Богданович, Інна Капінос, Ірина Дворянин, Остап Ступка, Віра Зіневич, Олена Фесуненко, Христина Федорак, Дана Кузь. Отже, повоюємо.

"Орестея"

(Театр на Подолі)

Прем'єра — 20—24 червня

Це спільний проект Театру на Подолі та театру "Мізантроп". Основа, зрозуміло, — античні міфи, трагедії Есхіла й Евріпіда. Сценічна версія — Іллі Мощицького, композитор — Дмитро Саратський.

"Ми поговоримо про найсакральніше. Архетипи підсвідомості вийдуть назовні, аби проявитися у світі необмежених візуальних можливостей!" — у мене від такого анонсу аж щелепи зводить. Тому я би запропонував на місце передпрем'єрної заманки щось екстремальніше-інфернальніше. Ну от, наприклад. "Сексуальний Агамемнон приносить у жертву свою доньку Іфігенію. Після цього, нещасний, гине від руки дружини Клітемнестри. Бо ту навіжену охопила жага помсти за смерть доньки, а також її тіло ятрить заборонена любов до родича свого чоловіка. Вже згодом Орест, син Агамемнона, вбиває ту ж таки Клітемнестру, матір свою. Після чого скажені еринії, богині помсти, переслідують бідну дитину, не дають їй спокою…" Отже, не тільки трагедія, а ще й а-ля хічкоківський псевдоантичний трилер, коли уявити під ериніями знахабнілих "птахів" з однойменного фільму.

Звісно, це виключно жарти! А тим часом автори спільного проекту спробують сучасною мовою розкрити поетику античного міфу. І в поміч їм — сучасні технології, якими щільно оснащений Театр на Подолі.

Ноу-хау проекту — прем'єра триватиме п'ять днів поспіль, ніби то не Андріївський узвіз, а справжній Бродвей. Серед виконавців: Анна Тамбова, Олена Свірська, Катерина Шенфельд, Ігор Матіїв, Катерина Вайвала, Артем Круглоу, Тетяна Теслюк, Поліна Снісаренко та інші.

"Акомпаніатор" (Національний

театр оперети)

Прем'єра — 17 червня

Національна оперета у червні відкриває Нову сцену Stage-Lab. Цей простір розміщений на нульовому поверсі історичної будівлі театру. І кількість глядачів, яку він може вмістити, доволі обмежена — приблизно 40 осіб. Тому варто пантрувати за квитками. Втім, камерний простір дозволяє створювати проекти різних камерних форматів. Наприклад, такі як цей — за п'єсою французького драматурга Марселя Мітуа.

Режисер-постановник "Акомпаніатора" — Олександр Білозуб. У Києві він активно співпрацює (як художник) із Богданом Струтинським. А раніше, в епоху Богдана Ступки, Білозуб частенько ставив на головній драматичній сцені України ("Дві квітки кольору індиго", "Саломея", "Амаркорд", інші проекти).

Ася Середа-Голдун

На думку Білозуба, тема прем'єрної моно-вистави — театр, а також люди театру, які повсякчас за кулісами. Зокрема, герой вистави — акомпаніатор, чия сповідь завершується для глядачів доволі несподівано… У головній ролі — Ася Середа-Голдун.

"Бог різанини"

(Театр на Печерську)

Прем'єра — 24 червня.

Популярну п'єсу Ясміни Реза театрали буквально недавно вже оцінили в одному з київських театрів (у головних ролях красувалися й красуються Ірма Вітовська та Римма Зюбіна). А наприкінці червня ще одна київська спроба перечитати цю ж п'єсу про чвари батьків та скелети у їхніх сімейних шафах.

Постановкою на Печерську опікуються актори Денис Мартинов та Ольга Ларіна. Вони ж самі й грають. Ще одна пара, яка задіяна в "Різанині", — Юлія Першута і Володимир Заєць.

Ясміна Реза

Вочевидь, автори прем'єрної сценічної версії вирішили наблизити французькі події якомога ближче до нас, до киян. Мовляв, маємо уявити на сцені столичний дитячий майданчик Новопечерських Липок, коли один бешкетник вибиває зуби іншому хлопчині-мажорові, а вже потім батьки цих хуліганів вирішують свої проблеми в одній із комфортних київських квартир.

Це далеко не перша прем'єра Театру на Печерську, котра провокує щирі паралелі з прем'єрами деяких інших київських театрів, оскільки поставлена на основі однієї й тієї ж популярної п'єси. Щось подібне вже було після вистави "Двоє бідних румунів, що розмовляють польською". Тепер — "Різанина".

"Едігна. Донька Анни Київської і Генріха І"

Прем'єра — 21 червня

Театральний перформанс на історичну й міфологічну тему. Це також мультимедійний проект з участю українських театральних зірок. Місце дії — Михайлівська площа, внутрішнє подвір'ї МЗС. Партнер — Міжнародний фестиваль мистецтв Anne de Kyiv Fest.

Історія внучки Ярослава Мудрого — Едігни — надзвичайна, насичена і карколомними пригодами, і яскравою міфологією, що нагромадилася за століття. Переказують, мовляв, ця Едігна дуже хотіла втекти з Парижа, бо її сильно вабив Київ — місто діда, князя Ярослава. Тим часом у Франції внучка Ярослава і донька Генріха І отримала чудову освіту при дворі. Але дівчина була гордої вдачі — й відмовилася від примусового шлюбу. І все-таки втекла! Згідно з легендами, Едігна, подорожуючи, поселилася в дуплі старої липи. І нібито прожила там майже три десятиліття! Як черниця в келії. Попри все, Едігна впродовж свого складного життя навчала дітей, залучала людей до християнської віри. У 1060 році римо-католицька церква проголосила її блаженною.

Анастасія Блажчук

Літературна основа прем'єрного перформансу — драматична поема Олександра Ірванця. У ролі Едігни — Анастасія Блажчук, у ролі Анни Київської — Ірма Вітовська. У проекті (в різних іпостасях) також задіяні Євген Нищук, Федір Стригун, Остап Ступка, Олексій Березнюк, Тарас Компаніченко. Реалізація проекту (постановка, продюсування) — Федора Баландіна.

"Володар мух"

(Спільний проект театрів "ДАХ" і "Practicum")

Прем'єра — 8 червня

Ще одна прем'єра у червні від режисера Давида Петросяна. Цю виставу покажуть у Європейському театральному центрі ("Краків") на лівому березі Дніпра. Постановка народжувалася в театральному просторі на кіностудії ім. О. Довженка, згодом прем'єру нібито планували грати безпосередньо в театрі "ДАХ". Тепер — нова локація. І новий головний герой, якого грає Іван Шаран — артистичний талісман пана режисера.

Іван Шаран

Книжка Вільяма Голдінга — вочевидь, актуальна нагода для режисера й глядача зрозуміти і теперішню природу насильства, і витоки масової істерії, і трагедії непорозуміння, і парадокси суспільного страху. Режисер зазначає в анотації: "В час, коли кожен з нас переживає серйозний інформаційний та матеріальний тиск, важливо знайти те, що дозволить людям іти разом, довіряти одне одному і не вигадувати між собою кордонів".

Додам уже від себе, що "Володар мух", суто за відчуттям Голдінга, — це насамперед алегоричний роман про диявола. І в нашому світі він повсякчас змагається з Богом...

"Ідіот"

(Національний театр ім.І.Франка)

Прем'єра — 20, 23 червня

Дуже відповідальна прем'єра на головній драматичній сцені країни. Насамперед тому, що роман Ф.Достоєвського — це завжди винятковий екзамен для режисера. Тим більше, що є великий сценічний канон: постановка "Ідіота" Георгієм Товстоноговим у БДТ з Інокентієм Смоктуновським, Євгеном Лєбєдєвим, Тетяною Дороніною.

Український режисер Юрій Одинокий давно мріяв перенести на сцену саме цей роман, написаний у 1867—1868 рр. А ще на початку нульових на франківській сцені Одинокий перечитував "Братів Карамазових" Ф.Достоєвського саме як епічний багатофігурний театральний роман.

Олександр Печериця

Напередодні прем'єри "Ідіота", можливо, найпередбачуваніше запитання від театралів — а хто князь, а хто Рогожин, а хто Настасья Пилипівна?

Одинокий запросив на ці архетипічні ролі — Олександра Печерицю (Мишкін), Дмитра Рибалевського (Парфен Рогожин) та Анжеліку Савченко (Настасья).

Вже судячи з анотації, на сцені франківців передбачається вистава-полотно: режисер у своїй авторській версії зберігає майже всіх ключових гравців Достоєвського! Ну, а стосовно його концепції, трактування роману, а також його актуалізації — про все це, безумовно, мова тільки і тільки після прем'єри.

"Юлій Цезар" (Національна

опера України)

Прем'єра — 20, 26 червня.

Двоактний прем'єрний балет від Аніко Рехвіашвілі. Музична основа — симфонічні твори італійського композитора-імпресіоніста Отторіно Респігі. Диригент-постановник — Микола Дядюра.

Пан диригент напередодні прем'єри констатує: "Дуже захопився цією музикою, до того ж пощастило працювати з цікавою драматургією та колосальним симфонічним мисленням Респігі. Його музика надзвичайно "театральна" за своєю суттю".

Сюжетна канва нового балету, на думку авторів, оминає популярну тему Клеопатри, а привертає увагу глядачів до образу Кальпурнії, дружини Цезаря, на руках якої він і помер, заколотий змовниками.

"Юлій Цезар" — не єдиний хореографічний презент від Національної опери. Вже

24 червня у класичному балеті "Баядерка" на головну музичну сцену в партії Солора вийде соліст Вашингтонського балету Мак Бруклін, якого світові ЗМІ називають "феноменальним танцівником".

Бруклін — лауреат багатьох міжнародних балетних конкурсів, у різних чартах популярності Мак неодмінно входить до списку 25 найкращих танцівників сучасності.