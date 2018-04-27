Ідеальний пейзаж Піднебесної

У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків триває виставка "Палац у горах". Кураторка Марта Логвин та інші музейники пропонують нетривіальний погляд на знамениту колекцію китайського мистецтва Андре Стефана Жаспара і Таїсії Павлівни Жаспар.

"...Люди у світі вважають, що картини створюються простим порухом пензля. Вони не розуміють, яка це тяжка праця — бути малярем. У Чжуан-цзи сказано:"Художник скидає одежу і сидить, схрестивши ноги". Ось справедливе судження про роботу живописця. Цей майстер повинен плекати у своєму серці безтурботність і радість. Його думи мають бути спокійними й гармонійними, бо сказано — "нехай буде серце незворушним". Тоді всі людські почуття і всі властивості речей самі собою проявляться в серці і так само мимоволі зійдуть із кінчика пензля на шовк ..."

Так у своєму трактаті "Про піднесену сутність лісів і потоків" писав художник і теоретик мистецтва Го Сі.

Він жив у часи династії Північна Сун, у XI ст., а його філософія живопису актуальна в Китаї по сьогодні.

Долучитися не тільки до відомого багатьом пейзажного жанру традиційного китайського живопису (го-хуа), а до його певного різновиду — "живопису під лінійку" (цзе-хуа), або до архітектурного пейзажу можна в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

Три десятки представлених в експозиції сувоїв (створені переважно в XIX ст.) належать до знаменитої колекції Андре Стефана Жаспара і Таїсії Павлівни Жаспар.

Колекцію з близько 300 раритетів Таїсія Жаспар передала в дар музеєві після того, як овдовіла і в 1959 р. переїхала жити до Києва.

— Китайські митці не малювали з натури, — розповідає кураторка виставки, провідна наукова співробітниця відділу мистецтв країн Сходу Музею Ханенків Марта Логвин. — Їхній живопис слугував вираженням філософії: конфуціанської, даоської і поширеного в Китаї чань(дзен)-буддизму. Завданням хорошої картини вважалося передати відчуття гармонії, поєднавши протилежності. Якщо говорити про цзе-хуа, це рукотворні будівлі — і величні гори та води, природа. Кожен китайський пейзаж — довершена цілісна модель Всесвіту, а не "фото з натури".

З пані Логвин ми підходимо до одного з сувоїв, який найбільше зацікавив мене на виставці. На ньому зображенні люди в червоному одязі, які, сидячи в альтанці, милуються довколишніми краєвидами.

— Альтанка Старого п'яниці існує насправді. З 1046 р. збереглася вона в китайській провінції Аньхой. Побудував її великий китайський поет і чиновник-реформатор Оуян Сю, — розповідає кураторка. — У віддалену провінцію він поїхав, коли потрапив у немилість в імператора. Але саме за роки опали написав знамениті "Цзуй вен тин цзи" ("Записки про альтанку П'яного старого"), "Фен ле тин цзи" ("Записки про альтанку Фенлетін", або ж "Про мій павільйон Розкішного задоволення") та ін. Творив Оуян Сю під псевдонімом Цзуй-вен (Старий п'яничка).

— "Оселившись самотою на південному березі Жу, відлюдник з пустих балачок склав збірку", — цитує Логвин "Записки в альтанці". "Сп'янів" Оуян Сю, звісно, не завдяки вину. У китайській традиції —до нестями захоплюватися красою навколишньої природи і гармонійністю світобудови. — А бачите, поет на малюнку одягнений у червоне? — "опускає на землю" Марта Логвин. — Це неспроста. Чиновникові сьомого рангу, яким був Оуян Сю, належало носити вбрання зеленого кольору. Але імператор, бажаючи особливо відзначити Оуян Сю, подарував йому право одягатися в червоне (як чиновники п'ятого класу і вище). "Де взяти таких людей, як Оуян Сю?" — навіть казав він наближеним.

Оуян Сю протягом століть такий відомий у Піднебесній, що призначене для відпочинку глибоке крісло-шезлонг назвали "кріслом захмелілого старця". Саме в такому мудрець зображений і на картині.

Загалом же, написана у XIX ст. "в манері Цю Ін" (XVI ст.) "Альтанка Старого п'яниці" — практично, еталон китайського архітектурного пейзажу. В ньому гори символізують чоловіче начало "ян", потоки, крига, туман та інші "води" — "інь".

Гармонія природи є ілюстрацією до конфуціанської ідеї про гармонію навколишнього світу і людського духу, про Всесвіт як місце взаємодії трьох сил: Неба, Землі і Людини. Відповідають канону і специфічна перспектива та композиція.

Будинки й усі інші об'єкти зображені вздовж умовної осі — так, аби ракурс був найбільш вигідним для споглядання. Зигзагоподібна, асиметрична композиція слугує тій самій меті. У Китаї до знайомства з Європою не знали про лінійну перспективу в живописі. Натомість була концепція "трьох далей". ("... Висока даль несподівано підносить свою потугу; суть глибокої далі — в повторенні і накладенні; задум далі рівної — у розливі, що губиться в далечині туманності ...", — писав Го Сі. Якщо говорити стисло, "висока даль" — це зображенні однієї величної гори, "глибока" — гірського масиву, "рівна" — переважно моря або ж рівної поверхні). Завдяки "трьом далям" зображення на сувоях сприймаються нелінійно. Кожен окремий фрагмент зображення "промовляє" освіченому глядачеві свою власну історію. Той може милуватися ним знову й знову — і щоразу знаходити нові смисли..

Китайці були впевнені, що споглядання "ідеального" пейзажу, взагалі краси здатне поліпшити людську природу. А насолоду від споглядання "гір і вод" прирівнювали до даоської "вільної мандрівки духу", "уявної подорожі". Інакше кажучи, дивитися сувої цзе-хуа — це, в уявленні китайців, майже шаманська подорож.

Окрім старовинного живопису, "Палац у горах" потішить експонатами, що належать до інших родів мистецтва. Так, вирізана зі слонової кістки модель пагоди ніби світиться зсередини, майже ширяє над власною вітриною. Де ще таку красу можна побачити?..