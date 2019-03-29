Хто задіяний у ГРІ

Цьогоріч в оргкомітет фестивалю-премії "ГРА" надійшло понад 80 подань від різних українських театрів і громадських організацій, що запропонували свої проекти на розгляд експертів премії. Як відомо, на фінішному етапі переможця обиратиме вже міжнародне журі, склад якого саме зараз формується.

Перша церемонія Фестивалю-премії "ГРА", а також усі її переможці викликали позитивний резонанс, про цей проект заговорили не тільки в Україні, а й за її межами. Тим важливіше, що цьогоріч до перегонів додалися нові міста, нові театри. Так, скажімо, вперше подає свій новий проект на конкурс "ГРИ" легендарний Раду Поклітару, який 2018 року презентував свій новий балет "Спляча красуня". У переліку поданих вистав є проекти і державних театрів, і копродукція.

На думку очільника НСТДУ Богдана Струтинського, фактор такої уваги театральної спільноти до нового фестивалю-премії вимагає ще вищої професійності, ще більшої відповідальності, адже "ГРА" — це не тільки наші внутрішні змагання, це ті досягнення, які бачать і оцінюють представники закордонних театрів, лідери європейського сценічного руху.

Другий Всеукраїнський фестиваль-премія "ГРА" зберігає свої шість основних номінацій — "За найкращу драматичну виставу", "За найкращу виставу камерної сцени", "За найкращу виставу для дітей", "За найкращу музичну виставу у жанрі опери, оперети, мюзиклу", "За найкращу хореографічну виставу", "За найкращу пошуково-експериментальну виставу".

Втім, за рішенням міжнародного журі, можуть бути й нові номінації, які визначать найкращі акторські роботи, роботи художників, хореографів і т.д.

Отже, нижче лонг-лист "ГРИ". Згодом буде сформовано шорт-лист, який трохи звузить коло потенційних претендентів на перемогу.

Номінація "За найкращу драматичну виставу"

Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам'янського — "Украдене щастя"

ГО "Інститут дослідження театру "Шостий поверх" — "Погані дороги"

ГО "Фестивальний центр "Золотий Дюк", Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька — "Вона його любила"

"Дикий театр" (м. Київ) — "Кицюня"

Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька — "Одруження"

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка — "Коріолан"

Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка — "Скапен"

Номінація "За найкращу виставу камерної сцени"

Creator (м. Київ) — "ЕФЕКТ Minetti"

ГО "АРС МАГНА", Київський академічний театр на Печерську — "Бог різанини"

ГО "Театральна платформа", Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка — "Війна"

Київський академічний театр "Золоті ворота" — "Фрекен Юлія"

Київський академічний театр юного глядача на Липках — "Місце для дракона"

Львівський академічний театр імені Леся Курбаса — "Королева краси"

Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка — "Замок"

Номінація "За найкращу виставу для дітей"

ГО "Майстерня Мистецький Простір", Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (м. Львів) — "Джалапіта"

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва — "Король Дроздобород"

Рівненський академічний обласний театр ляльок — "Пливе човен, казок повен"

Номінація "За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу"

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка — "Гуцулка Ксеня"

Київський національний академічний театр оперети — "Скрипаль на даху"

Одеський національний академічний театр опери та балету — "Орфей і Еврідіка"

Номінація "За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу"

n'Era Dance Group (м. Київ) — "Альфа"

Академічний театр "Київ Модерн-балет" — "Спляча красуня"

Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв "Академія руху" — "По той бік кургану"

Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької — "Правда під маскою": "Пульчинелла", "Весна священна"

Проект АРТІЛЬ (м. Київ) — "Артіль — Чотири вистави"

Номінація "За найкращу пошуково-експериментальну виставу"

Київський академічний театр на Печерську — "Світ у горіховій шкаралупі"

Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки — "Горизонт 200"

Одеський академічний обласний театр ляльок — "Баби Бабеля"

Перший академічний український театр для дітей та юнацтва (м. Львів) — "Прекрасні, прекрасні, прекрасні часи"

Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва — "Гамлет"