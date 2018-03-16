Харківські угоди: зійшлися на класиці

У Харкові триває міжнародний KharkivMusicFest — фестиваль класичної музики.

На прикладі цього фестивалю легко переконатися, якою різною може бути класична музика: джазовою або авангардною, виконаною в жанрі комедійного музичного шоу або наживо зіграною в торгових центрах, на ринку, в аеропорту, на вокзалі чи навіть у метро.

7 концертів на будь-який смак у трьох концертних залах — ХНАТОБ (великий і малий), Харківська філармонія, — можна точно знайти щось собі до смаку. У програмі — симфонічні твори українських, європейських, американських композиторів у виконанні солістів та диригентів світового рівня з Австрії, Німеччини, Польщі, США й України — зі Львова, Києва, Дніпра, Одеси і Харкова. Тому в Харків можна їхати, як їдуть в Одесу — на кінофест або у Львів — на джазовий фест.

Є й історичний аргумент: Харків — колиска, як мінімум, чудової сімки видатних піаністів різних часів та епох: Миколи Лисенка, Володимира Крайнєва, Олександра Зілоті, Федора Якименка, Сергія Борткевича, джазового піаніста Данила Крамера й Станіслава Христенка.

Останній, як наймолодший представник харківської фортепіанної традиції, і є ініціатором та арт-директором KharkivMusicFest. Що цілком закономірно, адже, давши свій перший концерт в 11 років у Харківській філармонії, Христенко виріс у чудового музиканта й пропагандиста класичної музики, виступаючи в найкращих залах світу на п'яти континентах, маючи позитивні рецензії в New York Times, The Washington Post, даючи по всьому світу численні майстер-класи.

Під час фестивалю прозвучить неймовірна кількість української музики у виконанні молодих музикантів. Перед своїми виступами вони звернуться до присутніх і розкажуть про музику, яку за хвилину гратимуть. Адже одна з головних місій KharkivMusicFest — просвітницька. Лауреат понад 30 міжнародних фортепіанних конкурсів, Христенко вважає таку діяльність своєю місією. Тому втілює її і в себе на Батьківщині — в Харкові, під час фестивалю, в тому числі: серія лекцій — не в музичних, а саме в загальноосвітніх школах, відвідини ДМШ Харкова та області — у Первомайську, Краснограді, Лозовій, Люботині тощо з майстер-класами і відкритими репетиціями для школярів.

Тобто фестиваль, за задумом арт-директора, — це не тільки концерти і святкові феєрверки, а й корисна, щоденна освітня робота всіх його учасників-музикантів.

З усіх сучасних гастролюючих українських піаністів Христенко має найбільш напружений гастрольний графік. На свій фестиваль він також запросив успішних музикантів, які активно концертують, на чиїх концертах аншлаги на найпрестижніших концертних майданчиках світу. Наприклад, відкрив фестиваль 14 березня концерт

"З нового світу" — один із провідних піаністів нашого часу, що народився у Вірменії, але вже понад 25 років живе у США, Сергій Бабаян. Тільки в цьому концертному сезоні він виступив у Карнегі-Холі, Вігмор-Холі, новому залі Ельбської філармонії і, вперше, у великому залі ХНАТОБ ім. М. Лисенка.

Уперше в Харкові виступає також всесвітньо відомий епатажний тандем скрипаля Олексія Ігудесмана й піаніста Х'янг-Кі Джу з Австрії з програмою IGUDESMAN & JОО: UpBeat. Перегляди їхніх відео на YouTube уже перевалили за 18 млн. Блискучі пародії, віртуозна техніка, акробатично-музичні трюки, танцюючі оркестранти Симфонічного оркестру ХНАТОБ ім. Лисенка, знаменитий "Турецький марш", зіграний у мажорі і з єврейським колоритом, Моцарт у режимі "перемотки", Рахманінов, Дунаєвський, Бетховен, Бах, Вівальді в компанії Джона Леннона, Пола Маккартні з ірландськими та шотландськими народними танцювальними мелодіями.

І головне: ці руйначі всіляких канонів примушують публіку заходитися від гомеричного реготу і тривалих овацій.

Перелічувати колективи, з якими Станіслав Христенко співпрацював як соліст, можна довго. Такий перелік оркестрів — як найбільше колесо огляду, з вершини якого можна побачити весь світ. Але цих оркестрів йому здалося замало, і Христенко вирішив створити ще один — під час власного фестивалю. Уперше в історії України 28 найкращих музикантів з Києва, Харкова, Одеси, Львова, Дніпра, Чернівців, Хмельницького та Івано-Франківська об'єднаються для спільного концерту, присвяченого дню народження Й.С. Баха — 21 березня. "Оркестр солістів KharkivMusicFest" — втілення в життя європейської традиції від її засновників А. Тосканіні і К. Аббадо.

Але створенням оркестру в рамках фестивалю справа не обмежиться. Христенко пішов далі і створив ще один камерний оркестр — Nova Sinfonietta, який першим у світі грає виключно з планшетів — без використання друкованих нот. Під час концерту Bach to now 25 березня вони зіграють три концерти для фортепіано з оркестром: Баха, Гласса і Макміллана, де Бах буде протиставлений музиці XXI ст. Соліст Станіслав Христенко, що має престижне звання Steinway Artist, у цій програмі, крім диригування й соло на роялі, зіграє ще й на... барабані.

У свій ювілейний рік на KharkivMusicFest з авторською джазовою програмою приїде й автор безсмертної "Мелодії" — Мирослав Скорик. Унікальність проекту "Мирослав Скорик у стилі jazz" полягає в тому, що маестро завжди диригує її сам. Вона ламає стереотипи про композиторів-корифеїв і розриває шаблони про академічну музику.

29 березня, на заключному концерті фесту, — програму з творів видатних українських і польських композиторів трьох століть — XIX, XX і XXI — Є. Станковича (його концерт для альта з оркестром № 2 уперше прозвучить у Харкові), Ф. Шопена і В. Лютославського — виконають народжені в Харкові лауреати міжнародних конкурсів Реґіна Черничко (фортепіано, Німеччина) і Михайло Захаров (альт, Австрія) у супроводі симфонічного оркестру ХНАТОБ під керуванням видатного польського диригента Томаша Бугая.

KharkivMusicFest — також низка спецпроектів: від святкування дня народження Йоганна Себастьяна Баха (333 роки) до розмальованих місцевими художниками та дизайнерами піаніно в проекті "Art & Piano: грай яскраво", реалізованого ГО "День Музики".

KharkivMusicFest — новий фестиваль, новий формат, новий погляд і новий вимір фестивального руху в Україні.