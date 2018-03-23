"ГРА" тільки починається

27 березня — Міжнародний день театру. І, власне, це важливий імформпривід, аби висвітлити деякі деталі нового важливого театрального заходу. Це Всеукраїнський театральний фестиваль-премія "ГРА" ("GRA").

Вже сама ідея такого фестивалю викликала чималий розголос у театральних колах. Адже новий проект передбачає всеукраїнську — національну — гру в нашому сценічному просторі.

Зазвичай, за інерцією, певні преміальні театральні ігри в нас інколи синонімізуються з суто столичною театральною премією "Київська пектораль". Але далебі така премія передбачає лише київський напрям, столичний гамбурзький рахунок. Не більше.

Відтепер у полі зору найкращих театральних експертів — уся театральна мапа України: найкращі вистави, найгучніші події.

Така "ГРА" передбачає конкурсну основу. Один раз на рік, за підсумками минулого календарного року. І така ж "ГРА" передбачає спеціальну премію переможцям.

ХТО МОЖЕ ГРАТИ?

У фестивалі-премії можуть бути задіяні професійні театральні колективи та заклади культури різної форми власності. Подавати заявки на "ГРУ" можуть не тільки театри, а й громадські організації, статутна діяльність яких пов'язана з театральним мистецтвом. Висуваються на "ГРУ" — як репертуарні вистави українських театрів, так і вистави, що є копродукцією (спільними проектами).

ЯКІ ПРАВИЛА "ГРИ"?

Спочатку — подання заявок для участі у фестивалі. Цьогоріч такі заявки приймаються до 30 квітня включно (заявки, подані після 00.00 год. 1 травня 2018-го розглядатися не будуть). Сама заявка передбачає рекламно-інформаційний пакет стосовно постановки, обов'язкову відеоверсію вистави (або відеофрагмент тривалістю не менше 15 хв.).

Важливо, що заявник вистави-претендента підтверджує забезпечення організації перегляду постановки членами експертної ради — у разі включення її до подальшого лонг-листа.

Термін формування лонг-листа (цьогоріч) — до 10 травня.

Термін формування шорт-листа цьогоріч — до 10 вересня.

Важливий етап у правилах "ГРИ" — власне, перегляд вистави членами експертної ради вистав (за підсумками лонг-листа — наживо). Цей період триватиме не менше трьох місяців від дня оголошення лонг-листа.

А далі — формування шорт-листа. І оголошення номінантів премії.

КОЛИ НАГОРОДЖЕННЯ?

Термін проведення підсумкового показу фестивалю-премії (цьогоріч) — друга половина листопада. Фінал фестивалю-премії — показ вистав-номінантів у столиці (або інших містах), а також перегляд таких вистав членами журі та визначення переможців.

ЯКІ НОМІНАЦІЇ?

Найкраща драматична вистава. Найкраща вистава для дітей. Найкраща музична вистава у жанрі опери, оперети, мюзиклу. Найкраща хореографічна/балетна/пластична вистава. Найкраща вистава камерної сцени. Найкраща пошуково-експериментальна вистава.

Важливе уточнення: вистави лялькового-анімаційного формату можуть бути заявлені та відзначені у всіх номінаціях.

А СУДДІ ХТО?

Склад експертної ради формується ще до початку оголошення прийому заявок в НСТДУ. До складу експертної ради входять фахівці, які висвітлюють актуальні питання театрального мистецтва у ЗМІ, мають досвід роботи в експертних радах, театральних фестивалях і т.д. Склад експертної ради — 10 осіб.

А журі фестивалю передбачається на фінальному етапі. До складу такого журі входять відомі театральні фахівці-практики — як українські, так і закордонні (режисери, актори, сценографи, балетмейстери, критики). Чисельний склад журі — 5 осіб.

ЧОМУ САМЕ "GRA"?

Як пояснюють у НСТДУ, завдання такого фестивалю — зайти і показати справжнє сучасне театральне мистецтво, оскільки мистецтво театру — це насамперед гра, а будь-який фестиваль чи конкурс — то також гра. Щоби "ГРА" була цікавою й захопливою, кожен український театр має змогу висунути на здобуття премії лише одну зі своїх прем'єр, які вийшли протягом минулого року.

Фестиваль-премія "ГРА" заснований Національною спілкою театральних діячів України — за сприяння Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності .