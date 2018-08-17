28 серпня в столиці оголосять короткий список найкращих вистав Всеукраїнського фестивалю-премії GRA ("ГРА").

Це абсолютно нова театральна ініціатива, її реалізація розпочалася в основному 2018-го. Засновник та організатор премії — Національна спілка театральних діячів України. Є також підтримка з боку Міністерства культури України, Міністерства фінансів, комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України.

Власне, це й не дивно, що є підтримка і розуміння важливості премії, адже її статус всеукраїнський. Це фактично перша спроба проаналізувати, оцінити та відзначити найкращі театральні здобутки не лише в масштабах столиці, а й усієї України.

"ГРА" проводитиметься на конкурсній основі раз на рік. У ній можуть брати участь професійні театральні колективи всіх без винятку форм власності — державні, комунальні, приватні.

Претенденти розглядаються в шести номінаціях: краща драматична вистава, краща вистава для дітей, краща музична вистава, краща хореографічна вистава, краща вистава камерної форми, краща пошуково-експериментальна постановка.

До довгого списку, як відомо, ввійшло 27 вистав. Серед них постановки таких відомих колективів як Національний театр імені Івана Франка, Івано-Франківський театр імені Івана Франка, Харківський театр ляльок імені В.Афанасьєва, Чернігівський театр імені Тараса Шевченка, столичні "Золоті Ворота", "Дикий театр", Миколаївський театр драми та музичної комедії, Одеський театр ляльок та багато-багато інших.

Звісно, до короткого списку, який оголосять 28 серпня в Києві (в Bel Etage Music Hall), потраплять далеко не всі постановки, а лише найкращі.

— Нашу "ГРУ" можна розглядати саме як творчу гру, яку вперше затіяли в Україні, — каже голова Національної спілки театральних діячів України Богдан Струтинський. — І це, безумовно, гра патріотів, адже хочемо розбурхати театральний рух, хочемо консолідувати наші зусилля, виявити і нові імена, і нові менеджерські ресурси.

Новий рівень адміністрування в рамках фестивалю-премії полягає в тому, що Національна спілка, так само як і Міністерство культури, ніяк не впливає на результати процесу. Бо Спілка лише менеджерує адміністративні питання, логістику. І виключно експертам віддано головну роль і важливу місію — визначати найкращі вистави.

Спочатку ми отримали 74 заявки з різних театрів. Водночас хотілося б, щоб абсолютно всі українські театри були задіяні в "ГРІ". Але, на жаль, іноді маємо приклади такої собі сплячки, в якій перебувають окремі наші театри, особливо в регіонах. Звісно, є різні театральні проблеми — і конфліктне середовище, яке роз'їдає деякі театри зсередини (найбільше — ті, де ще не призначено нових керівників, а трупи перебувають у підвішеному стані), і відсутність цікавого конкурентного поля в деяких театральних регіонах. Проблеми є. І нам би хотілося, щоб "ГРА" якраз і розбудила ті поснулі театри.

Також хочеться, щоби фестиваль-премія привернув якомога більшу увагу дипломатичного і депутатського корпусу до мистецтва сцени, змінив ставлення чиновників до ролі та місії українського театру в сучасному суспільстві. Адже важливо, щоби політики й дипломати сприймали український театр як важливий соціальний інститут у формуванні та розбудові держави. Адже маємо нині чудові приклади цікавого творчого зростання багатьох молодих акторів, режисерів, драматургів. Є чимало цікавих вистав у різних регіонах України, про що свідчить довгий список премії "ГРА". І ці важливі процеси треба підтримувати, позиціюючи український театр на європейській сценічній мапі як театр сучасний, активний, творчо переконливий.

P.S. Нагадаємо, що вже в листопаді в Києві будуть презентовані вистави-лідери фестивалю-премії "ГРА", які оцінить міжнародне журі та обере серед них найкращі. Чекати залишилося недовго.