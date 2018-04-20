Головну премію PinchukArtCentre 2018 отримала українська художниця Анна Звягінцева

Анні Звягінцевій дісталася винагорода в 250 тисяч гривень, а також місячна міжнародна резиденція.

Анна стала володаркою головної премії 5-го конкурсу Премії PinchukArtCentre — загальнонаціональної премії для молодих українських художників віком до 35 років. Крім того, Анна Звягінцева автоматично ввійшла до списку номінантів на здобуття Future Generation Art Prize 2019, усесвітньої премії в галузі сучасного мистецтва.

Першу спеціальну премію отримав Микола Карабінович. Група художників — Ярема Малащук і Роман Хімей — здобула другу спеціальну премію. Крім суми 60 000 гривень, PinchukArtCentre також запропонує місячну міжнародну резиденцію кожному з лауреатів.

Переможців обрало й оголосило авторитетне міжнародне журі, до складу якого ввійшли Бйорн Гельдхоф, арт-директор PinchukArtCentre; Жанна Кадирова, художниця; Алісія Нок, куратор Центру Помпіду; Віктор Мізіано, куратор, головний редактор видання "Художественный журнал"; Даніел Музичук, куратор Muzeum Sztuki. Церемонія нагородження відбулася в Києві.

Представляючи Анну Звягінцеву, володарку головної Премії PinchukArtCentre 2018, журі зазначило: "Анна Звягінцева привернула до себе увагу журі завдяки її витонченій та точній мові форм. Її поетика дуже дискретно розкриває для глядача політичний вимір, що не був таким явним. Вона визначає малюнок як форму відкритого письма, що виростає в скульптуру і простір. Її метод фіксує рух тіл і у повсякденні віднаходить особисте і колективне. Ми відзначаємо її цілісну практику та змістовний художній потенціал".

Коментуючи роботи володаря першої спеціальної премії Миколи Карабіновича, судді зауважили: "Журі було вражене видатною роботою Миколи Карабіновича. Ми відзначаємо її мінімалістичне і просте формулювання, що контрастно поєднується з комплексністю історичного і водночас дуже особистого наративу. Це перформативний жест-присвята, що віднайшов втілення у скромному тимчасовому монументі, який захоплює пам'ять репресованих, незалежно від їх етнічної чи національної належності".

Нагороджуючи Ярему Малащука і Романа Хімея другою спеціальною премією, журі підкреслило: "Ми відзначаємо спокусливу професійну художню мову фільму Яреми Малащука та Романа Хімея. В ньому показані люди у повсякденних ситуаціях і приділяється особлива увага деталям, плавно спонукаючи глядачів зануритись у захопливий досвід з неочікуваним поворотом, що відряджає їх з реальності до рівня піднесеного".

Приз громадськості і суму 25 000 гривень отримала Аліна Клейтман за роботу "Спитай у мами". Переможницю в цій номінації визначили на основі результатів голосування відвідувачів PinchukArtCentre впродовж періоду з 22 лютого до 15 квітня 2018 року.

До короткого списку, сформованого незалежною відбірною комісією з більш ніж 650 заявок, увійшли 20 номінантів: Михайло Алексеєнко (27, Київ), Юліана Голуб (27, Харків), Катерина Єрмолаєва (32, Донецьк/Київ), Анна Звягінцева (30, Дніпро/Київ), Тарас Каменной (32, Харків), Микола Карабінович (29, Одеса), Аліна Клейтман (26, Харків), Віталій Кохан (30, Суми/Харків), Юлія Кривич (29, Дніпро), Саша Курмаз (30, Київ), Ларіон Лозовий (29, Київ), Роман Михайлов (28, Харків/Київ), Олег Перковський (33, Кам'янець-Подільський/Львів), Сергій Радкевич (30, Луцьк/Львів), Євген Самборський (33, Івано-Франківськ/Київ), Іван Світличний (28, Харків/Київ), Дмитро Старусєв (32, Макіївка), Павло Хайло (29, Луганськ/Київ), а також групи: Ярема Малащук (24, Коломия/Київ) і Роман Хімей (25, Коломия/Київ), Ревковський і Рачинський (Даниїл Ревковський, 24, Харків; Андрій Рачинський, 27, Харків).

Куратором виставки двадцяти художників-номінантів премії PinchukArtCentre 2018 виступила Тетяна Кочубінська.

Підготувала Леся ІЛЬЄНКО

(за матеріалами PinchukArtCentre)