ГОГОЛЬFEST: десять місць у "Ковчегу"  

DT.UA, вивчивши програму ГОГОЛЬFEST-2017, рекомендує читачам-глядачам 10 театральних подій, яких не варто ігнорувати, — з 7 по 17 вересня.

Нинішнього року ГОГОЛЬFEST відзначає 10-річчя. За цей час проект став брендом, експериментальною творчою територією, магнетичним місцем притягання актуальних артистів і колективів.

У зв'язку з ювілеєм форум уточнив образний формат майбутнього дійства: тепер це ГОГОЛЬFEST-Ковчег.

Під цим слід розуміти символічне місце порятунку творчих людей, які можуть випадково потонути у сміттєвому океані життя, так і не допливши до берега романтичних ілюзій.

Ну й, відповідно, багато інших транскрипцій передбачає фестивальний і біблійний ковчег.

Афіша фестивалю зверстана, як завжди, різновекторно: арт, кіно, музика, дитячі програми, театральне мистецтво.

Саме з театральної програми й пропонуємо вибрати деякі події: багато імпорту, багато ексклюзиву. І, практично, всі назви в театральній афіші — англійською мовою.

ТРОЇЦЬКИЙ

Відомий режисер, батько-засновник і послідовний куратор фестивалю Влад Троїцький презентує на ювілейному форумі прем'єру — оперу-балет ARK/Ковчег.

gogolfest.org.ua Афіша опери-балету ARK/Ковчег

Це спільний проект України і Швейцарії. З боку Швейцарії хореограф Оскар Шакон. Автори музики — Роман Григорів та Ілля Разумейко. Власне, давні співавтори Троїцького. (До речі, нещодавно цей тандем представив гучний проект в Івано-Франківську — оперу жахів "Гамлет".)

АRK, за заявою авторів, це третя частина їхньої біблійної оперної трилогії. Дві перші — Iyov и Babylon — з успіхом були показані в європейських країнах. У новій виставі задіяні танцівники трьох поколінь, включно з дівчатками десяти років. Проект поєднує постмінімалізм і "нову простоту" з музичними алюзіями минулого (Чайковський, Бах).

10 вересня.

"ПРЕКРАСНІ КВІТИ"

gobananas.com.ua Сцена з спектаклю ДПЮ театру "Прекрасні квіти"

У виставі ДПЮ використані справжні історії учасників АТО. Проект театру "Прекрасні квіти" і громадської організації "Лінія згоди" позиціюється як акт підтримки ветеранів. У виставі задіяні Артем Вусик, Оксана Черкашина, Ігор Ключник, Дмитро Третяк, а також справжні учасники трагічних подій на Сході.

Драматург проекту — Дмитро Левицький.

6, 8 вересня.

ФЕЛЛІНІ

gogolfest.org.ua Балет "I bislacchi. Omaggio a Fellini"

I bislacchi. Omaggio a Fellini — балет, що зазіхнув на творчий космос геніального італійського режисера Федеріко Фелліні. Відповідно, музика — Ніно Рота. В такому космосі можна виявити мотиви фільмів Фелліні, сценарні осколки Тоніно Гуерра, різнобарвні кіносни режисера. Багато що в балеті вирішується й розкривається саме через колірну гаму.

Концепція, хореографія та режисура — Моніка Казадей.

8 вересня.

ГРЕКИ І НІМЦІ

За підтримки Ґете-Інституту на ГОГОЛЬFEST приїде вистава Philoktet (за п'єсою Гейнера Мюллера). Постановка англійською мовою, з українськими субтитрами. В основі п'єси — трагедія Софокла. Відповідно, грецькі міфи та образи — Філоктет, Геракл, Одіссей.

gogolfest.org.ua Сцена з спектаклю "Philoktet"

Сам Гейнер Мюллер говорив про свій твір: "Одіссей — прагматик, він убиває, але він не винен. Філоктет по інший бік історії, він — жертва політики".

10 вересня.

МОЛОДІ РЕЖИСЕРИ

Проект ark EUROPA об'єднає п'ять молодих режисерів із Німеччини, Британії, Грузії. Разом з українськими акторами вони створять незабутнє дійство, театральні вистави. Організатори попереджають, що таких творів на українській сценічній території — немає.

gogolfest.org.ua Проект ark EUROPA

14 днів молоді режисери працюють над своїми одкровеннями. Проект ark EUROPA підтримує Європейська театральна конвенція. Серед молодих постановників — Пітер Кант, Катаріна Шенк, Автандил Діасамідзе, Анна Цуцкірідзе, Шарлен Марков.

16, 17 вересня.

ЦИРКАЧІ

gogolfest.org.ua Проект "Terabak De Kyiv"

Цей проект в афіші позначений як Terabak Dе Kyiv (Україна—Франція). Тут задіяні українські дівчата із фрік-кабаре Dakh Daughters і циркові артисти з паризького театру Le Monfort. Влаштовувачі кажуть, що в цій виставі глядачів здивують техніка еквілібристів, чудеса фокусників, циркова магія, а також короткі і яскраві сюжети про кохання та самотність.

Постановник — Стефан Рікодель.

15, 16 вересня.

УРБАНІСТИ

Проект з Норвегії Stop Being Poor, згідно з попередньою інформацією, "досліджує колективну тривогу, занурюючись у спосіб життя звичайних мешканців великих міст", які переважно існують у цьому світі за принципом: працюй — споживай — помирай.

gogolfest.org.ua Проект "Stop Being Poor"

У цьому урбаністичному й приреченому хаосі, в цій наростаючій утопії — текст, пластика, жива музика, участь глядачів.

Постановка — англійською мовою, з українськими субтитрами.

9 вересня.

АР'Є

gogolfest.org.ua Сцена зі спектаклю "Том на фермі"

Гучна вистава "Дикого театру" і Львівського театру імені Лесі Українки — "Том на фермі", за п'єсою Мішеля Марка Бушара. Особливість вистави в тому, що її поставив відомий український драматург — Павло Ар'є. Ще одна особливість — кілька акторських складів. І важлива особливість — спокуса порівняти виставу й популярний канадський фільм на основі п'єси, в якій рекламіст Том приїжджає на похорон друга й потрапляє в маленьке сімейне пекло.

15 вересня.

ЛИТОВЦІ

gogolfest.org.ua Сцена з перформансу "Game Over"

Game Over — танцювальна інсталяція, в основі якої — візуальне й хореографічне мистецтво. Джерело натхнення для литовського режисера Лаврінаса Жакявічуса — Хуліо Кортасар. В анонсі зазначено: "У центрі перформансу — ігрова перспектива, яка запрошує глядачів стати свідками зіткнення снів та реальності".

15 вересня.

ДІЯЧІ

End of Imitation 2.0 — такий собі "досвід", що його отримали за період тимчасового перебування в Євросоюзі 10 незалежних українських театральних діячів. Вони стали учасниками програми Європейської театральної конвенції "Театр, свобода, діалог: європейська співпраця з театрами в Україні та Білорусі".

gogolfest.org.ua Сцена з документального спектаклю "Кінець удавання"

Десять днів у Європі для наших діячів не минули марно. Резиденти активно влилися в роботу державних театрів Німеччини, Австрії, Грузії. І в підсумку створили документальну виставу "Кінець удавання".

Цей проект позиціюється як дискусійний майданчик для обговорення європейського театрального контексту, а також — увага! — корупції в українській театральній сфері.

Куратор проекту — Уве Гьоссель. Учасники: Юлія Гончар, Павло Юров, Андрій Палатний, Наталія Перчишена та інші.

13 вересня.

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Залишається додати, що це лише вибрані проекти програми ГОГОЛЬFEST-2017. Фестиваль охопить два павільйони візуальної програми на ВДНГ, багато театральних проектів будуть представлені в Довженко-Центрі на Сцені 6.