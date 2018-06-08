 Гамлету не скажеш: До побачення! - Культура - останні новини театру, кіно, музики і мистецтва - dt.ua

"Гамлету" не скажеш: "До побачення!"

8 червня, 16:38 Роздрукувати
Автор
Статті автора Всі статті автора Всі автори

"Британська Рада в Україні" презентує низку вистав — вже відомих глядачам і абсолютно нових, прем'єрних. 

"Гамлет"

Стала відома програма кінотеатрального показу найкращих британських вистав у літній період у Культурному центрі "Кінотеатр "Київ". На екрани знову повертається "Гамлет" із Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. 

З липня до кінця вересня "Британська Рада в Україні" презентує низку вистав — вже відомих глядачам і абсолютно нових, прем'єрних. 

Зокрема, у вересні варто переглянути "Ромео і Джульєтту" В.Шекспіра у постановці Королівської Шекспірівської компанії. Режисер — Ерік Вайман, музика — Софі Коттон. У головних ролях — Карен Фішуїк і Баллі Джилл. 

Британский театр Ромео и Джульетта
"Ромео і Джульєтта"

Світ цієї вистави максимально наближений до реального: побачимо в ній і прояви насильства, й нетерпимості. А закохані герої Шекспіра є жертвами не тільки родової ворожнечі, а й суспільно-політичних обставин — жертвами несправедливого світу. Ця найвідоміша у світі історія кохання в котрий уже раз є полігоном для оригінальних режисерських і акторських трактувань. 

А 3 липня в "Києві" — "Ідеальний чоловік" Оскара Вайлда від нової британської театральної трупи Classic Spring. Цю компанію очолив Домінік Дромгул, колишній художній керівник Шекспірівського театру "Глобус". Свій театральний старт Classic Spring вирішили пов'язати саме з Оскаром Вайлдом, презентувавши в Лондоні його чотири популярні п'єси — "Як важливо бути серйозним", "Жінка, котра не варта уваги", "Віяло леді Уїндермір" і, звісно, одну з найзатребуваніших комедій великого британського драматурга й естета "Ідеальний чоловік". Ця нова вистава не осучаснює Вайлда, а запрошує в салонну атмосферу кінця XIX століття: вишукані сукні, блискучі афоризми й підступні інтриги вищого світу. 

Британский театр Идеальный муж
"Ідеальний чоловік"

17 липня в "Києві" — знову легендарна британська постановка "Загадкове нічне вбивство собаки" за романом британського письменника Марка Хетдока. Саймон Стівенс на основі цього роману написав п'єсу. І 2 серпня 2012 року в Королівському національному театрі вийшла надзвичайно успішна прем'єра. 

Постановка отримала відразу сім нагород у рамках театральної премії Лоуренса Олів'є (2013). А роботу режисерки Меріенн Елліотт високо оцінили найприскіпливіші англійські критики. 

Так трапилося, що відразу після прем'єри ця вистава переїхала на інший майданчик — театр Аполло. Але згодом там "поїхав дах" (буквально!), і постановка прописалася в театрі Гілгуд. Згодом у "Собаки" розпочалася театральна історія на Бродвеї. І там цей проект здобув аж п'ять премій "Тоні". 

Як відомо, сценічні адаптації "Собаки" на основі всесвітньо відомої франшизи є в Росії (у театрі "Современник") і в Україні — в Національному театрі імені Лесі Українки. 

Серед інших кінотеатральних британських прем'єр найближчим часом — "Генріх VIII" (4 вересня), "Юлій Цезар" (28 серпня), "Сон літньої ночі" (14 серпня), "Макбет" (31 липня), "Людина, яка вкрала Бенксі" (24 липня). 

Родзинка літнього театрального циклу — популярний "Гамлет" В.Шекспіра з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Ця постановка режисерки Ліндсі Тернер, що з'явилася на лондонській сцені ще 2015-го, мала би давно загубитися серед шквалу інших шекспірівських проектів. Але, очевидно, фактор Камбербетча провокує постійну увагу до вистави — і театральних поціновувачів, і кіноглядачів. І хоча британські критики поставилися до цієї вистави досить стримано, глядачі розмели квитки на постановку за півроку до першого показу. 

Очевидно, глядачів зачаровує британська імперська велич у цій сценічній версії "Гамлета". А в образі принца данського театралам завше цікаво "впізнавати" популярного телевізійного Шерлока. До того ж вони обоє детективи — і Шерлок розслідує злочини, і Гамлет веде своє слідство. І обох грає Камбербетч. 

Залишайтеся в курсі останніх подій! Підписуйтесь на наш канал в Telegram
Помітили помилку?
Будь ласка, позначте її мишкою і натисніть Ctrl+Enter
Додати коментар
Залишилось символів: 2000
Авторизуйтеся, щоб мати можливість коментувати матеріали
Усього коментарів: 0
Випуск №21, 2 червня-8 червня Архів номерів | Зміст номеру < >
Вам також буде цікаво