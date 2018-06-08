"Гамлету" не скажеш: "До побачення!"

Стала відома програма кінотеатрального показу найкращих британських вистав у літній період у Культурному центрі "Кінотеатр "Київ". На екрани знову повертається "Гамлет" із Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі.

З липня до кінця вересня "Британська Рада в Україні" презентує низку вистав — вже відомих глядачам і абсолютно нових, прем'єрних.

Зокрема, у вересні варто переглянути "Ромео і Джульєтту" В.Шекспіра у постановці Королівської Шекспірівської компанії. Режисер — Ерік Вайман, музика — Софі Коттон. У головних ролях — Карен Фішуїк і Баллі Джилл.

"Ромео і Джульєтта"

Світ цієї вистави максимально наближений до реального: побачимо в ній і прояви насильства, й нетерпимості. А закохані герої Шекспіра є жертвами не тільки родової ворожнечі, а й суспільно-політичних обставин — жертвами несправедливого світу. Ця найвідоміша у світі історія кохання в котрий уже раз є полігоном для оригінальних режисерських і акторських трактувань.

А 3 липня в "Києві" — "Ідеальний чоловік" Оскара Вайлда від нової британської театральної трупи Classic Spring. Цю компанію очолив Домінік Дромгул, колишній художній керівник Шекспірівського театру "Глобус". Свій театральний старт Classic Spring вирішили пов'язати саме з Оскаром Вайлдом, презентувавши в Лондоні його чотири популярні п'єси — "Як важливо бути серйозним", "Жінка, котра не варта уваги", "Віяло леді Уїндермір" і, звісно, одну з найзатребуваніших комедій великого британського драматурга й естета "Ідеальний чоловік". Ця нова вистава не осучаснює Вайлда, а запрошує в салонну атмосферу кінця XIX століття: вишукані сукні, блискучі афоризми й підступні інтриги вищого світу.

17 липня в "Києві" — знову легендарна британська постановка "Загадкове нічне вбивство собаки" за романом британського письменника Марка Хетдока. Саймон Стівенс на основі цього роману написав п'єсу. І 2 серпня 2012 року в Королівському національному театрі вийшла надзвичайно успішна прем'єра.

Постановка отримала відразу сім нагород у рамках театральної премії Лоуренса Олів'є (2013). А роботу режисерки Меріенн Елліотт високо оцінили найприскіпливіші англійські критики.

Так трапилося, що відразу після прем'єри ця вистава переїхала на інший майданчик — театр Аполло. Але згодом там "поїхав дах" (буквально!), і постановка прописалася в театрі Гілгуд. Згодом у "Собаки" розпочалася театральна історія на Бродвеї. І там цей проект здобув аж п'ять премій "Тоні".

Як відомо, сценічні адаптації "Собаки" на основі всесвітньо відомої франшизи є в Росії (у театрі "Современник") і в Україні — в Національному театрі імені Лесі Українки.

Серед інших кінотеатральних британських прем'єр найближчим часом — "Генріх VIII" (4 вересня), "Юлій Цезар" (28 серпня), "Сон літньої ночі" (14 серпня), "Макбет" (31 липня), "Людина, яка вкрала Бенксі" (24 липня).

Родзинка літнього театрального циклу — популярний "Гамлет" В.Шекспіра з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі. Ця постановка режисерки Ліндсі Тернер, що з'явилася на лондонській сцені ще 2015-го, мала би давно загубитися серед шквалу інших шекспірівських проектів. Але, очевидно, фактор Камбербетча провокує постійну увагу до вистави — і театральних поціновувачів, і кіноглядачів. І хоча британські критики поставилися до цієї вистави досить стримано, глядачі розмели квитки на постановку за півроку до першого показу.

Очевидно, глядачів зачаровує британська імперська велич у цій сценічній версії "Гамлета". А в образі принца данського театралам завше цікаво "впізнавати" популярного телевізійного Шерлока. До того ж вони обоє детективи — і Шерлок розслідує злочини, і Гамлет веде своє слідство. І обох грає Камбербетч.