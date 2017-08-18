Форум видавців у Львові: прем'єри від Дереша, Жадана, Шкляра

Традиційно в рамках Форуму — різноманітні програми, презентації, зустрічі, майстер-класи, лекторії. Мапа заходів охоплює майже все місто. Про деякі з майбутніх резонансних подій — уже найближчим часом. А зараз, на основі офіційної інформації Форуму, — про окремі гучні книжкові українські прем'єри від найпопулярніших авторів. Ці книжкові прем'єри відбудуться саме у Львові — в середині вересня.

Серед найочікуваніших книжок у рамках Форуму — новий роман Сергія Жадана "Інтернат". Події книжки охоплюють трагічну ситуацію на Сході України: Донбас, російсько-українська війна. Попередній анонс налаштовує на напружений сюжетний лабіринт у цьому творі: "У тексті Жадана війну можна відчути зсередини й здригнутися від реалістичності. Разом з головним героєм, вчителем Пашою, читачі вирушають на лінію фронту, щоб зустріти таких різних, але водночас однакових людей — наляканих і сміливих, розгублених і впевнених у собі, живих і мертвих". ("Meridian Czernowitz").

Ще одна нова книжка, довкола якої будуть вирувати читацькі пристрасті, — "Спустошення" Любка Дереша. Твір уже позиціюють як неофіційний гімн для мілленіалів та інтелектуальних кочівників. "Це роман для тих, хто знає щось про маніпуляції свідомістю і медитацію, про хаос і несвідоме, про чорних лебедів і про Звіра, котрий крадеться у пітьмі". ("Видавництво Анетти Антоненко").

Автор бестселерів "Чорний Ворон" та "Маруся" — Василь Шкляр — презентує у Львові свій новий роман "Троща". Книжка присвячена УПА, в основі — реальні події. "Трощею" на Галичині називають очерет, де переховувалися повстанці. ("Книжковий клуб сімейного дозвілля").

"Це однозначно майбутній бестселер!" — такі реляції супроводжують очікування "Лютеції" Юрія Винничка. Ця прем'єра також планується на Форумі. З анотації: "Читач порине в світ містики, детективу, еротики, гумору і смутку. І все це на тлі любовних пригод". ("Фоліо").

Лаурет Шевченківської премії поет Кость Москалець тим часом подарує у Львові своїм прихильникам — "Поезію келиха". Така назва його нової поетичної збірки. Москалець — не тільки чудовий поет, а й глибокий літературний аналітик. Нове покоління чудово знає його як автора тексту пісні "Вона". ("Видавництво Старого Лева").

А далі — суцільне цитування релізів. "На 24-му "Форумі видавців" Наталка Сняданко презентує нову книгу — Охайні прописи. Шовковий шляфрок ерцгерцога Вільгельма". Цей роман — це галицький мікрокосмос у кількох поколіннях і кількох епохах із притаманними лише цьому закутку Європи химерними поєднаннями мовних, кулінарних, звичаєвих реалій та людських доль, переповідання яких часто є набагато химернішим і фантастичнішим за будь-яку літературну фікцію". Здається, вичерпно? ("Видавництво Старого Лева").

На Форум видавців у Львові завітає також Андрій Курков. Він візьме участь у автограф-сесії, презентаціях, дискусіях-зустрічах. Один із останніх своїх творів — "Шенгенська історія" (2016) — сам автор називає "першим безвізовим романом" в Україні. В одному з інтерв'ю автор зазначає: "Це мій перший роман без України і українців. Це роман про литовців і про Західну Європу. Це роман про те, що стається з маленькою нацією — а ми не є маленькою нацією, а литовці є, — коли піднімаються шлагбауми і можна спокійно вийти і розчинитись у загальноєвропейському культурному бульйоні народів". Книжка Куркова розповідає про три подружні пари, що вирушають у Європу в пошуку кращого життя. ("Фоліо").

І, звісно, це далеко не всі книжкові прем'єри, на які варто потрапити під час Форуму.