Форум видавців у Львові: і буде вам щастя

На Львівському форумі видавців, який триватиме з 19 по 23 вересня, анонсується безліч книжкових новинок, спеціальних видавничих проектів. Один із таких проектів — 25BookForum.

Очевидно, складне сьогодення провокує людей на додаткові пошуки щастя — в особистому житті, на роботі, на сторінках книжок, де можуть бути запропоновані його рецепти. Ось і в рамках цьогорічного форуму — ціла низка видань, які в різних ракурсах висвітлюють тему пошуків щастя, розуміння щастя, усвідомлення щастя.

Зокрема, видавництво Vivat презентує книжку Лізи Сверлінг та Ральфа Лазара "Щастя — це… 500 причин бути щасливим". Що це за видання? Воно має такий собі прикладний характер. І підказує, що щасливим можна бути і вдома наодинці з телевізором, і в спілкуванні з різними людьми, і навіть у процесі читання цієї книжки. Видавництво "Свічадо" пропонує книжку Іва Бульвена "Сто кроків до щастя". Тут є такі собі практичні поради — як тренувати власну душу, аби змінити життя на краще. Зрозуміло, що велика допомога на цьому шляху — Бог.

"Видавництво Анетти Антоненко" спільно з видавництвом "Ніка-Центр" дарують усім, хто перебуває в пошуках гармонії, книжку — "Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому в нас його немає". Автор — Тимо Айраксинен — переконаний, що людина є тією машиною, котра сконструйована для пошуку щастя. І нічим іншим такий механізм і не повинен займатися. Мовляв, усі наші дії й рішення — з дитинства до старості — і можна сприймати як нескінченні пошуки щастя. Ще одна книжка на цю ж тему — Рубін Гретхен "Проект щастя". Автор цього тексту дійшла висновку: працюючи над собою щодня згідно з певним планом, можна маленькими кроками наблизитися до здійснення мрій, виробити на цьому шляху неабияку впевненість у собі, а також здобути підтримку та визнання близьких людей. Деякі критики називають це видання "книгою ідей", яка синтезує тисячолітню мудрість, наукові дослідження та практичні поради.

І це ще не все. Книжку Джеймі Кет Каллан "Бонжур, щастя! Як отримувати радість від життя" позиціюють як подарунок жінкам усього світу, адже літераторка (до речі, вона автор бестселера "Француженки не сплять на самоті") дає поради своїм подругам, як знайти найпростіші шляхи збереження власного натхнення, стилю, енергетики, як не комплексувати через старіння.

Шей Тоні, книжка "Доставка щастя" від "Видавництва Старого Лева". Це розповідь про дружбу, гроші, гуманізм, конкуренцію, успішний бізнес, людські взаємини. Тобто також низка неоціненних порад і унікальні моделі пошуку щастя. "Клуб сімейного дозвілля" теж не відстає від щасливого потяга й презентує на Форумі книжку "Бути щасливіше. Сьогодні. Зараз. Завжди". Її автор — Тал Бен-Шахар. Він теж хоче допомогти читачам зрозуміти природу щастя, але не загальними словами, а пропонуючи конкретні вправи. Цей автор, до речі, понад десять років вивчає тему щастя та читає її як лекційний курс.

Звісно, ми перелічили далеко не всі книжки, які привернуть увагу читачів на Форумі видавців. Серед інших новинок, наприклад, свіжі твори від "Видавництва Анетти Антоненко": "Усі вогні — вогонь" Хуліо Кортасара (переклад Юрка Покальчука), "Пасажир" Олега Драча, нове оригінальне видання "Саломеї" Оскара Вайлда (у цьому виданні використано ілюстрації Обрі Бердслі). Видавництво "Фабула" також пропонує цікаві новинки. Зокрема — "Успіх без стратегії" Марка Розіна, "Настанови Мацушіти" Джона П.Коттера, "Велика шахівниця" Збігнєва Бжезінського, "Росс Полдарк" Вінстона Грема, "Кінець дороги" Мері Ловсон, "Анна і король Сіаму" Маргарет Лендон. Від "Клубу сімейного дозвілля" — "Інтернет речей" Семюеля Грінгарда, "Ілюзія Бога" Річарда Докінза, "Зціли себе сам" Луїзи Хей, "Мрії здійснюються" Барбари Шер, "Дивовижні технології" Девіда Роуза.

Видавничий дім "Києво-Могилянська академія" також підготував до Форуму книжкові новинки — "Про богів та людей" Греймаса Альгірдаса Юлюса, "Дитя песиголовців" Володимира Арєнєва, "На перехресті модерну: Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму" Іванни Павельчук. Про інші книжкові новинки Форуму — найближчим часом.