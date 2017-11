Джазовий забіг на довгу дистанцію

До 60-річчя Олексія Когана та 10-річчя українського продюсерського центру Jazz in Kiev у МЦКМ (колишньому Жовтневому палаці) відбудеться великий джазовий "забіг у ширину". Публіка й артисти відзначать ювілеї відразу двох іменинників: Олексію Когану виповнюється 60 років, а продюсерському центру Jazz in Kiev — 10.

Багато років ім'я Олексія Когана в Україні та за її межами асоціюється у слухачів, глядачів і меломанів із джазовою музикою.

Коган — відомий радіожурналіст, продюсер і арт-директор центру Jazz in Kiev, творчий куратор львівського Міжнародного суперфестивалю Alfa Jazz Fest (Leopolis), кавалер вищої нагороди Польщі в галузі культури — ордена "За заслуги перед польською культурою", ведучий більшості "живих" українських джазових проектів.

Тембр його голосу і мовна манера впізнавані з перших слів, а жарти й історії про музикантів стали брендом.

Починаючи з 1991 р., Коган провів понад 10 тис. радіопрограм на радіостанціях "Промінь", "Континент", Nostalgie, Supernova, Music Radio та "Ера FM".

Сьогодні Олексій Вадимович — визнаний джазовий експерт, який створює радіопередачі "Тема з варіаціями", "Джаз клуб", "Інша музика" на радіо "Промінь", "Плейлист від Олексія Когана" на Old Fashioned Radio, Jazz Time на радіо "Аристократи".

10 років тому до його 50-річчя, також у МЦКМ, пройшов джазовий марафон Just 50. Це був концерт з участю безлічі виконавців, який тривав близько 6 годин. Свято стало стартом фестивалю Jazz in Kiev і однойменного продюсерського центру, утвореного буквально за кілька місяців до того. Нинішньої осені продюсерський центр Jazz in Kiev уже відзначить 10-річчя.

Спеціальним гостем вечора 10 листопада стане популярна ф'южн-група Spyro Gyra. За 40 років американці провели понад 5 тис. шоу, випустили 31 альбом (не враховуючи компіляції Best Of...), сумарно продавши більше десятка мільйонів примірників, а також удостоїлися одного платинового та двох золотих альбомів. У музиці Spyro Gyra природно поєднуються джаз, фанк, поп-музика і R&B. Група всі роки роботи прагнула максимальної популярності, акцентуючись на танцювальній музиці.

У рамках ювілею також відбудуться такі події:

Workshop Міші Циганова (США);

Preparty Jam Session;

Workshop Влада Барського.

11/11 о 20:00 Олексій Коган, Blues Afterparty (Спеціальний гість: Dave Fields Band (США).