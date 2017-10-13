Діти виросли. Топ-15 перспективних українських акторів нового кіно

Активний кінопроцес в Україні потребує нових облич. DT.UA спільно з відомим кастинг-директором Аллою Самойленко пропонують свою версію найперспективніших українських акторів нового кіно.

Безумовно, цей рейтинг не може охопити всіх талановитих постатей нашого нового кіно. Молодих талановитих акторів — чимало. Деякі з них уже гучно заявили про себе. У деяких — ще все попереду. Але, навіть переглядаючи фото талановитої творчої молоді, читачі-глядачі, безумовно, відзначать нові яскраві обличчя нового вітчизняного творчого кінопроцесу. Важливий акцент рейтингу — саме прокатне кіно.

Анна АДАМОВИЧ

Анна АДАМОВИЧ. Віртуозна

Їй 24. Одна з найцікавіших актрис свого покоління. Дебютувала в телемуві, коли їй було ще 15. Відтоді зростала у своєму професійному рівні. Має доробок із короткометражних фільмів, серіалів. Вершиною її досягнень на сьогодні є фільм Вадима Перельмана "Купи мене", в якому Аня зіграла одну з трьох головних ролей разом з відомими російськими акторками Світланою Устиновою та Юлією Хлиніною. Її роль схвилювала глядачів Московського кінофестивалю. Преса схвально відгукується про цю роботу, підкреслюючи віртуозність виконання саме її ролі. Аня отримує зараз багато пропозицій із Росії, але відмовляється туди їхати, бажаючи будувати свою кар'єру тільки в Україні. І наш "кінопром" дає Ані таку можливість. Масовому глядачеві вона відома за ролями в серіалах "Улюблена вчителька" та "Павутина долі", де грала антагоністок.

Федір ГУРІНЕЦЬ

Федір ГУРІНЕЦЬ. Магнетичний

29 років. Його фільмографія налічує понад 40 проектів. У різних коментарях глядачі пишуть про нього таке: не грає роль, а просто грається своїм образом, закохуючи в себе глядача; він стане ще дуже знаменитим; талановитий хлопчик; харизматичний і талановитий. Серед кінопроектів із його участю — "Свати-7", "Полон", "Плємяшка", "Дворняжка Ляля", "Сашка" та багато інших.

Олег КОРКУШКО

Олег КОРКУШКО. Внутрішній світ

23 роки. Актор Київського Молодого театру. Яскравий дебют на професійній сцені — роль бунінського Міті у виставі "Жара". Актор привабливої зовнішності, та неоднозначного внутрішнього світу. І це, можливо, згодом допоможе йому переконливо зіграти Чацького у виставі "Горе з розуму". На 2018-й планується вихід двох стрічок з його участю — "Лінія світла", "Коротке слово "ні". Раніше Олег знімався у фільмах "Безсмертник", "Гніздо горлиці", "Команда", "Одиночка", "Чорна квітка", "Райське місце".

Анна КОШМАЛ

Анна КОШМАЛ. Затребувана

23 роки. А вже понад 20 кінопроектів. Народилася у Києві в сім'ї військового і педагога. З дитинства займалася в музичній школі та хореографічній студії. Звідти потрапила на проби серіалу "Свати-5". Анна — актриса приємної чарівної зовнішності. Глядачі відзначають її особливу ліричну манеру гри. Інколи пишуть: "Яка мила красива актриса. Яка чарівність у ній є". 2018-го виходять "Свати-7", де в неї головна роль. А 2017-м позначено відразу декілька картин з її участю: "Хороший хлопець", "Танець метелика", "Слуга народу-2", "Перехрестя", "Балерина".

Євген ЛАМАХ

Євген ЛАМАХ. Живі інстинкти

22 роки. Вчорашній випускник, його сприймали як "типового" київського актора-початківця, аж раптом він проявив себе як актор із "живими інстинктами", котрих позбавлені більшість його колег. На його боці — типаж. Це такий досить рідкісний для наших країв "Шукшин", тобто світлий образ, шукач-правдолюб, безхитрісний, але у відчайдушний момент здатен врятувати світ. Євгена можна побачити у чотирисерійці "Конвой". Готується до виходу повнометражний фільм "Черкаси" Тимура Ященка, де в Євгена головна роль. Знімається також у "Крутах". Заслуговує уваги його злет від епізоду до головної ролі.

Андрій ЛІДАГОВСЬКИЙ

Андрій ЛІДАГОВСЬКИЙ. Рефлексуючий

Молодий актор, якому пощастило ще на старті знайти свого режисера. Андрій дебютував у стрічці Антоніо Лукіча та Валерії Кальченко "У Манчестері йшов дощ". Наразі готується до зйомок дебютного повнометражного фільму Лукіча, в якому також зіграє головну роль. Крім очевидної фізичної форми цього актора, високого зросту, до його ж особливих рис можна зарахувати також чудовий навик гри перед камерою. Це типаж складно-рефлексуючого героя, здатного легко транслювати актуальні для режисера меседжі. Його вирізняє акторська здатність швидко робити глядача "своїм".

Роман ЛУЦЬКИЙ

Роман ЛУЦЬКИЙ. Справжній герой

Йому — 31. Унікально вродливий для нашого кіно "нетутешній" герой. Якби жив у Польщі або Америці, вже був би суперзіркою. Але, на щастя, дістався Україні. У великому кіно почав із "Братів", "Параджанова". Потім ще кілька помітних стрічок. Велика аудиторія була в серіалу "Століття Якова", де в Романа одна з головних ролей. Тепер — у прокаті — "Сторожова застава", де в Романа, можна сказати, головна роль, та ще й одна з найяскравіших. Уже найближчим часом побачимо його в новому великому кіно. І в серіальному жанрі — незабаром вийде "Обручка з рубіном". (Велике інтерв'ю з Романом Луцьким у контексті рейтингу перспективних акторів — читайте в DT.UA).

Євгенія МУЦ

Євгенія МУЦ. Трендове обличчя

23 роки. Має профільну освіту, але не була впевнена, чи хоче займатися саме акторською професією. На щастя, вона визначилася. Почала з короткого метра, зараз знялася у "Ворошиловграді" Ярослава Лодигіна (одна з центральних ролей). Знімається також у фільмі Тараса Химича "Король Данило". Затверджена на одну з головних ролей у повнометражний фільм видатного режисера (але про деталі можна буде сказати пізніше). Женя швидко освоїлася в кіно. І буде тішити глядача витонченою вродою, особливою сумішшю зухвалості й тендітності, очима наляканої лані. До речі, в її випадку маємо "трендове обличчя", типаж, на який активно полюють режисери світового кіно.

Даша ПЛАХТІЙ

Даша ПЛАХТІЙ. Яскрава героїня

Вона здатна до глибинного проживання драматичних ролей. Дебютувала в серіалі "Племяшка". Було ще кілька ролей у різних серіалах. Але достойний старт її кар'єри — фільм "Стрімголов", у якому її ніжна і стривожена героїня зіграна тонко й тремтливо. Цю її особливість підмічають усі професіонали. Телевізійники не поспішають затверджувати її на головні ролі, вчуваючи в ній якусь "чужорідну". Але процес уже пішов, отже швидко побачимо Дашу в різних фільмах і серіалах.

Дар’я ПОЛУНІНА

Дар'я ПОЛУНІНА. Голландський живопис

25 років. Ця акторка також є носієм абсолютно нетипової для наших "форматів" зовнішності. Про неї режисери кажуть — "голландський живопис". Дебют Даші — у "Кров'янці". А далі — короткометражка "Сашка". Нещодавно Дар'я знялася в головній ролі у фільмі "Фокстер і Макс" режисера Анатолія Матешка. І щось підказує, що це буде цікавий образ для українського кіно. Зараз Полуніна живе в Польщі, де також практикує акторство і планує продовжити зніматися у кіно.

Максим САМЧИК

Максим САМЧИК. Універсальний

Максиму — 20, ще студент. Встиг знятися у двох повнометражних фільмах, які незабаром вийдуть на екрани. Дуже обдарований юнак. До того ж має яскраву харизматичну зовнішність. А ще — має кілька важливих навичок, таких, як відмінна спортивна форма, чудова координація. Це дозволяє йому стати універсальним актором, здатним якісно втілювати на екрані екшн, драму, фентезі, та й будь-що. Його головні ролі у картині Марисі Нікітюк "Коли падають дерева" та у "Фокстер і Макс", пригодницькому фільмі Анатолія Матешка. Максим — це той актор, що може привабити аудиторію підлітків, дуже важливу глядацьку категорію в кожній країні.

Макар ТИХОМИРОВ

Макар ТИХОМИРОВ. Ефект присутності

20 років, студент. Герой, за всіма ознаками. Має досвід, оскільки зніматися почав ще дитиною. В його випадку — перехід із дитини-актора у дорослий стан відбувся органічно. Має той самий "ефект присутності" (коли він у кадрі), за яким ганяються кіношники. Варто згадати його участь у фільмі "Межа" П. Беб'яка. Говоритимуть і про його роль у фільмі "Кіборги" А.Сеїтаблаєва, що скоро вийде на екрани, і, безперечно, матиме резонанс. Є кілька його ролей у телефільмах, що теж скоро вийдуть, але про це говорити зарано.

Марія ТРЕПІКОВА

Марія ТРЕПІКОВА. Руда перлинка

26 років. Яскраво обдарована характерна актриса, її роботу можна побачити в серіалі "Улюблена вчителька", у серіалі "Нюхач-3", де зіграла холоднокровну вбивцю, а також у серіалі "Останній раз прощаюсь" Андрія Черниха (має скоро вийти), у повному метрі "Коли падають дерева", в серіалі "Кріпосна" (вийде десь за півроку). Режисерів цікавить чудова задерикувата зовнішність цієї рудої перлинки — веснянки та руде волосся. Окрім зовнішності, актриса радує витонченим малюнком гри.

Іван ШАРАН

Іван ШАРАН. Актор-характерник

22 роки. Велика надія українського театру і кіно. Чудові ролі у виставах "Буна", "Сьогодні вечері не буде", "Можещосьполучиться". У театрі "Золоті Ворота" згодом розпочне нову цікаву роботу. Дебютував у популярному кіно стрічкою "Останній москаль", роль Дзюньо. Зараз триває активний знімальний процес фільму "Шляхетні волоцюги". Цей фільм ще до виходу на екрани здобув гучну славу, адже деякі діячі вирішили, що творча група "паплюжить репутацію" львівських батярів. На це Шаран відповів: "Ми їх тільки прославляємо". Актор досить гнучкий, максимально переконливий у комедії, драмі, трагікомедії.

Вероніка ШОСТАК

Вероніка ШОСТАК. Ніжна краса

23 роки. Режисер фільму "Ізі" Андреа Маньяні, в якого знімалася Вероніка, саме про неї сказав, що рівень її виконавської майстерності відповідає найвищим стандартам європейської акторської школи. Почала зніматися в 16, ще студенткою першого курсу Львівського університету Івана Франка. Це був фільм "Брати" Вікторії Трофименко. Ніжна краса Вероніки стала окрасою відомого фільму. Це така собі скандинавська нота в гуцульському звучанні сюжету. На сьогодні є її хороший доробок у повнометражних фільмах, серіалах. Щойно вийшов черговий сезон популярного серіалу "Вікно життя", де в актриси лінійна роль. Вероніка — героїня. Хоча в нас рідко зустрінеш таку зовнішність. Легко уявити її у середньовічному антуражі, як її й побачили, наприклад, творці фільму "Голем з Ізраїлю", котрі знімали свій фільм в Україні. Там у актриси невелика, але яскрава роль.

Використані фото з архіву кастинг-директора Алли Самойленко та з особистих сторінок акторів у Фейсбук