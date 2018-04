Чарльз Ллойд і ОNUKA на Leopolis Jazz Fest-2018

З 27 червня по 1 липня 2018 р. у Львові проходитиме VIII міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest (наступник Alfa Jazz Fest'у). Упродовж 5 днів виступлять понад 170 музикантів із 16 країн світу.

На головній сцені імені Едді Рознера в парку Б.Хмельницького виступить легендарний американський джазовий музикант-авангардист, саксофоніст, флейтист, який втілює півстоліття джазової історії, — Чарльз Ллойд із ансамблем The Marvels. Львів уже знайомився з його майстерністю на цьому фестивалі чотири роки тому.

Нове покоління на головній сцені цього ж дня представить британський вокаліст, піаніст і композитор Джеймі Каллум. На сьогодні його СD розійшлися по світу накладом понад 10 мільйонів, а альбом Twentysomething став мультиплатиновим.

21 квітня ц.р. в лондонському Альберт-Холі популярний англієць взяв участь у концерті на честь 92-річчя королеви Єлизавети ІІ.

Одним із найочікуваніших концертів стане новий проект Роберта Глеспера, володаря трьох премій Grammy — R + R = NOW (Reflect + Respond = Now). В ньому 40-річний Глеспер об'єднав найкращих молодих музикантів, ставши іконою андеграунду. Легендарного джазового співака, володаря десяти премій Grammy Боббі Макферріна добре знають у Києві та Львові. У складі R + R = NOW виступить Тейлор Макферрін — його старший син.

У супроводі Академічного симфонічного оркестру INSO- Львів слухачі почують шведського контрабасиста, бас-гітариста, віолончеліста, композитора й аранжувальника Ларса Даніельссона.

Зіркою фестивалю стане також Маркус Міллер — добре знаний у нашій країні бас-гітарист, композитор і продюсер. Відомий як музикант, що співпрацював із Майлзом Девісом, Гербі Генкоком, Еріком Клептоном, Лютером Вандроссом, Девідом Сенборном. Він — володар премії Grammy за найкращий альбом сучасного джазу в 2001 р. (альбом М²).

Один із провідних ф'южн і джаз-гітаристів, лауреат Grammy Лі Рітенур та американський композитор, аранжувальник, продюсер, піаніст і керівник оркестру Дейв Грусін, десятикратний володар Grammy, автор музики до понад ста фільмів заграють у Львові разом із басистом Мелвіном Лі Девісом та барабанщиком Весом Рітенуром.

Справжньою сенсацією Leopolis Jazz Fest стане виступ людини, котра уособлює історію й еволюцію джазу, одного з найвидатніших джазових новаторів — Ахмада Джамала.

Leopolis Jazz Fest цьогоріч також представить слухачам нову зірку, співака, композитора, аранжувальника й мультиінструменталіста, підопічного відомого продюсера Квінсі Джонса — Джейкоба Кольєра. До речі, дебютний альбом Джейкоба Кольєра In My Room отримав дві премії Grammy.

Італійський соул-вокаліст Маріо Біонді, який продовжує традиції зірок "філадельфійського соулу" 70-х років і є одним із найяскравіших представників цього жанру в Європі, продемонструє у Львові програму, що складається з уже відомих пісень та музики з його нового альбому Brasil.

Одночасно на загальнодоступних вуличних сценах міста — площі Ринок та майданчику біля Палацу Потоцьких — гратимуть десятки найкращих джазових гуртів нашої країни і Європи. 28 червня, в День Конституції України, на площі Ринок заспіває наша відома група ОNUKA.