Британське кіно знову "На голці"

У програмі фестивалю "Нове британське кіно", який буде тривати до 20 грудня в Культурному центрі "Кінотеатр "Київ", найгучніші прем'єри останнього часу.

До афіші фестивалю увійшли 5 повнометражних новинок і добірка короткометражок, номінованих на премію Британської кіноакадемії BAFTA.

"Нове британське кіно" відкриє психологічний трилер Йоргоса Лантімоса "Вбивство священного оленя" з Коліном Фарреллом і

Ніколь Кідман. У своїй новій роботі автор "Лобстера" та "Ікла" досліджує тему помсти і привидь минулого, що переслідують головного героя — успішного кардіохірурга. Це історія про підлітка, який намагається зблизити хірурга зі своєю самотньою матір'ю...

Фільм відзначений нагородою Каннського кінофестивалю за найкращий сценарій і є одним із лідерів за кількістю номінацій на премію Європейської кіноакадемії.

Британське кіно, взагалі, за винятком рідкісних екземплярів на кшталт "бондіани" або "Гаррі Поттера", важко розділити на мейнстрим і артхаус. Зате в ньому легко виділити "істинно британські жанри", одним із яких є байопік.

Так, у київській програмі нам покажуть біографічну драму "Останній портрет" — про творчість одного з найвидатніших митців ХХ ст. Альберто Джакометті. Режисерська робота голлівудського актора Стенлі Туччі розповість про дружбу Джакометті й американського арт-критика Джеймса Лорда, що зав'язалася між ними під час створення портрета Лорда. Головні ролі зіграли лауреат премії "Оскар" Джеффрі Раш та зірка фільмів "Соціальна мережа" й "Агенти А.Н.К .Л" Армі Хаммер.

У фестивальній афіші також — переможець Каннського фестивалю у категорії "найкращий сценарій", містичний трилер "Тебе ніколи тут не було". Стрічку зняла одна з найвідоміших режисерок Великої Британії Лінн Ремсі ("Щось не так з Кевіном"). Відставний військовий і колишній агент ФБР Джо (актор Хоакін Фенікс, який удостоївся премії за найкращу чоловічу роль) знаходить собі нове заняття: визволяє дівчат із мереж секс-торгівлі, діючи поза рамами закону.

У програмі фестивалю також продовження культового фільму "На голці", знятого Денні Бойлом за романом Ірвіна Велша. Сиквел називається "Т2: Трейнспоттінг". Сюжет сиквелу такий: розлучившись із дружиною та розчарувавшись у житті в Голландії, Марк Рентон (Юен МакГрегор) після двадцятилітньої відсутності повертається в Единбург. Там він зустрічає своїх давніх друзів — Деніела Мерфі (Юен Бремнер), який став батьком, але так і не зіскочив з героїну, і Саймона Вільямсона (Джонні Лі Міллер), який переключився на кокаїн та зайнявся шантажем у парі з болгарською повією Веронікою (Анжела Недялкова). Разом приятелі вирішують перетворити запущений бар Саймона в популярну сауну-бордель. Тим часом Франко Бегбі (Роберт Карлайл) утікає з в'язниці й намагається долучити сина-студента до сімейного бізнесу — крадіжок зі зломом.

Британською "Горбатою горою" за пронизливість і тонкий психологізм критики назвали стрічку "Земля Божа" від режисера-дебютанта Френсіса Лі. Драма розповідає про кохання молодого британського фермера і румунського мігранта. Джонні працює на сімейній фермі в Йоркширі, — батько недавно переніс інсульт, мати давно виїхала, від бабусі користі мало, тому основна робота лягає на нього. Щоденна каторжна праця та пиво в пабі ввечері — ось і всі перспективи, що світять Джонні в найближчому (втім, і надалі теж) майбутньому. Але одного разу він зустрічає Георга, мігранта з Румунії, який наймається на ферму підсобним робітником. "Земля" номінована на премію Teddy Берлінале, а також удостоїлася призу за режисуру в конкурсі World Cinema кінофестивалю Санденс і нагороди за найкращий британський фільм Единбурзького кінофестивалю.

За традицією, фестиваль представляє також добірку найкращих короткометражних стрічок, за версією Британської академії кіно- і телемистецтва (BAFTA). "Британія. Коротко" — колекція короткометражних фільмів. Таким чином, BAFTA SHORTS — це добірка для всіх поціновувачів короткого метра, представлена у розмаїтті жанрів і тем. Усього в програмі 8 фільмів: "Вечірка" (реж. Андреа Харкін), "Історія кохання" (реж. Анушка Кишані Нанаяккара), "Пекельні вуста" (реж.Самір Механович), "У режимі очікування" (реж.Шарлотта Реган), "Жорстокий" (реж.Дженніфер Чжен), "Спожито" (реж.Річард Джон Сеймур), "Вимір Алана" (реж.Жак Клінч), "Дім" (реж.Даніель Маллой).

Всі фільми фестивалю демонструються мовою оригіналу з субтитрами.

Український глядач побачить новинки завдяки Британській раді в Україні та компанії Артхаус Трафік, які є організаторами фестивалю. Так Британська Рада завершує святкування 25-річчя діяльності в Україні.