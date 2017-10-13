Британська "Yerma", осінній переполох

Фестиваль "Британський театр у кіно", ініційований Британською Радою в Україні, пропонує столичним театралам два шекспірівських сюжети і одну гучну прем'єру за мотивами Федеріко Гарсія Лорки.

Цей проект, що вже полюбився, презентує гучні прем'єри британського театру, які супроводжуються документальними фільмами, докладними екскурсами в історію роботи над тим чи іншим проектом.

Як правило, всі вистави — новітні.

От і в осінній (жовтневий) період на екранах столичного кінотеатру "Київ" (зокрема) можна буде побачити вже відому версію п'єси Тома Стоппарда "Розенкранц і Гільденстерн мертві", поставлену в Old Viс Theatre режисером Девідом Ліво. Головні ролі в цій виставі зіграли Деніел Редкліф та Джошуа МакГуайр. Увага до вистави зрозуміла, оскільки актор, що зіграв Гаррі Поттера в кіно, приваблює всіх і на театральній сцені.

Як відомо, герої цієї постшекспірівської історії зайняли чільне місце в сюжеті й намагаються зрозуміти всі інтриги й таємниці Ельсінора, при цьому вони потрапляють і в смішні ситуації, і в парадоксальні. Філософська інтелектуальна комедія свого часу перетворила Стоппарда на одного з найвпливовівших драматургів світу. Показ у "Києві" — 24 жовтня.

У планах також повторний показ вистави "Тіт Андронік" за п'єсою Вільяма Шекспіра. Це постановка Королівської Шекспірівської компанії. Режисер — Бланш МакІнтайр, у головних ролях — Мартін Хатсон, Дармеш Патель. У Шекспіра — історія про падіння Риму, про страшну відплату. Тіт — політик, знекровлений нескінченною війною та втратами. Він залишає Рим зануреним у хаос, у духовну порожнечу, в корупцію… І багато сучасних режисерів, звісно, знаходять у цьому сюжеті незаперечні паралелі й з нашою реальністю.

Мабуть, одна з найбільш сенсаційних британських прем'єр останнього часу — 31 жовтня: це вистава театру "Янг Вік" "Yerma". За мотивами твору Федеріко Гарсія Лорки. Режисер — Саймон Стоун. А в головній ролі — Біллі Пайпер.

Ця роль принесла актрисі премію Лоуренса Олів'є — за найкращу акторську роботу в драматичній виставі. Сама актриса багатьом відома завдяки серіалові "Доктор Хто". Критики називають цю постановку тріумфальною, неймовірною, що обпалює й захоплює глядача парадоксальним сюжетом та прекрасною акторською грою. Дія перенесена в сучасний Лондон. А головна героїня, 30-річна дама, дуже хоче завести дитину й готова заради цього на божевільні вчинки…

Фото: Актриса Біллі Пайпер отримала премію Олів'є за головну роль у виставі "Yerma"