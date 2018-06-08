"Брама", "Бобот" і "Черкаси": український контент у літньому кінопрокаті

У липні-вересні на вітчизняні екрани вийде кілька кінострічок, вартих уваги як широкого кола глядачів, так і вимогливих кінокритиків.

Традиційно у багатьох країнах дистриб'ютори свої особливі фінансові розрахунки роблять на літній кінотеатральний період. На цей час притримують хіти, блокбастери, попкорнове кіно, яке дозволяє глядачам утікати від спеки в прохолодні темні кінозали.

В Україні ситуація, звісно, особлива. Наші дистриб'ютори левову частку потенційно успішних стрічок бережуть до осені. Мовляв, курчат рахують восени. Так чи інакше, але навіть у спекотні липневі, серпневі дні, а також у вересневий оксамитовий сезон у репертуарах українських кінотеатрів все-таки можна буде натрапити і на український контент.

"Жінка на війні" (прем'єра — 4 липня)

До створення фільму долучилися три країни — Україна, Ісландія, Франція. Ще 12 травня прем'єра "Жінки на війні" відбулася на Каннському міжнародному кінофестивалі в рамках конкурсної програми "Тиждень критики". Цей показ розпочався з акції на підтримку Олега Сенцова. Режисер стрічки Бенедикт Ерлінґссон розповідає історію 50-літньої жінки, диригентки хору на ймення Халла. Вона захищає екологію, диригує, а згодом отримує лист, у якому повідомляється, що її заявка на усиновлення дитини схвалена. І ось Халла чекає дівчинку з України. Вона мріє стати матір'ю. У ролі Халли — Халлдора Гейхадсдоттір. У ролі директорки дитячого будинку — українська актриса Олена Лавренюк. Жанр стрічки автори визначають як екшн-трилер. Цей фільм отримав 10, 9 млн грн державної підтримки від України (загальний кошторис 76, 5 млн грн).

Стосовно прокату: кінокомпанія Beta Сinema (власник міжнародних прав) попередньо продала права на показ у Францію.

"Брама" (прем'єра — 26 липня)

Фільм режисера Володимира Тихого на основі п'єси Павла Ар'є "На початку і наприкінці часів" ("Баба Пріся"). Додаткове джерело натхнення — популярна вистава "Сталкери": спільний театральний проект "Золотих Воріт" і Молодого театру. З вистави у фільм перейшли дві харизматичні українські актриси — Ірма Вітовська (Баба Пріся) та Віталіна Біблів (Слава). Театрали знають, що в цій історії розкриваються фатальні таємниці та побутові подробиці життя однієї української родини в Чорнобильській зоні. Актриса Ірма Вітовська, яка грає 90-літню бабу, для великого екрану "постаріла" на декілька десятиліть: гримери створили справжні дива, а актриса блискуче перевтілилася в стару. Для відомої актриси ця роль — дуже важлива, фактично знакова в її кар'єрі. "Я називаю цю роль — сповіддю, бо дуже багато особистого і суспільного, творчого і соціального переплелось у цій роботі" , — каже актриса. На кіноглядачів чекає не тільки сімейна драма, а фільм з елементами фантастики, містики. Картина вже демонструвалася на кількох міжнародних кінофестивалях. Велика українська прем'єра очікується у липні в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю.

"Черкаси" (за попередньою інформацією, прем'єру заплановано на День незалежності України, 24 серпня.)

Військова драма режисера Тимура Ященка про події довкола екіпажу тральщика "Черкаси": це період початку анексії Криму, втеча Януковича, "зелені чоловічки". Українське судно "Черкаси" вороги заблокували в озері Донузлав, шлях до моря перекрили, але екіпаж не кориться, не здається — і гордо піднімає український прапор. Зйомки тривали біля берегів Очакова та Кінбурнської коси. Спеціально виготовили декорації російських кораблів, якими агресори перекрили шлях "Черкасам".

Серпневу прем'єру фільму нещодавно анонсував особисто прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Бобот" (прем'єра — 30 серпня)

Як повідомляють у ЗМІ автори проекту, ідея стрічки народилася ще вісім років тому. Це історія про 12-річного хлопчика Вадика, який опинився в епіцентрі конфлікту між двома інопланетними цивілізаціями. Хлопчина і трансформаторна будка (на ймення Бобот) мають врятувати приречений світ. Передбачається, що фільм потрапить на екрани США, Європи, Азії. Зйомки картини розпочалися у грудні 2016-го. Великий відсоток у фільмі займає комп'ютерна графіка.

У ролях — Віктор Григор'єв, Іванна Бородай, Ігор Мірошниченко. Режисер — Максим Ксьонда. В анотаціях, які супроводжують проект, наголошується, що це "перший український фантастично-пригодницький фільм". Кошторис кінопроекту — 20 млн грн.

"Коли падають дерева" (прем'єра — 20 вересня)

Ще одна копродукція, робота над фільмом об'єднала представників України, Македонії, Польщі. Стрічка демонструвалась у рамках однієї з конкурсних програм Берлінського міжнародного кінофестивалю. Українська фестивальна прем'єра — у липні в Одесі.

Ця картина є повнометражним дебютом Марисі Нікітюк. Авторка запрошує глядача в українську провінцію, де живуть дівчатка Вітка та Лариса, а поруч — бандит Шрам. Сценарій отримав декілька нагород. У ролях — Соня Халаїмова, Максим Самчик, Анастасія Пустовіт, Євген Григор'єв, Іван Бліндер, Марія Трепікова, Алла Самойленко.

"Шляхетні волоцюги" (прем'єра — 27 вересня)

Очікувана новинка в контексті омріяного багатьма оксамитового сезону — музично-комедійний бойовик від режисера Олександра Березаня. Ще на етапі зйомок довкола "Шляхетних волоцюг" зчинився галас, мовляв автори досить суперечливо трактують історію львівських батярів.

Утім, медійні скандали частенько перетворюються на елементи піар-кампанії. Про "Шляхетних волоцюг", завдяки Оксані Білозір, дізналися навіть ті, хто поняття не мав про цей матеріал.

У центрі фільму — історія львівських батярів Боді та Мірека. У них є чарівне гасло: "Любити Львів, жінок та жарти!" Героям не звикати до авантюр, карколомних пригод.

Дует волоцюг — актори Іван Шаран та Юрій Хвостенко. Обидва успішні театральні актори. Додамо також, що дія стрічки відбувається у Львові в 1938—1939 роках. Український фільм є римейком польського мюзиклу "Волоцюги" (1939).