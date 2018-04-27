Богдана Півненко: "Пріоритети конкурсу Которовича — молоді українські виконавці"

У рамках Великоднього фестивалю у столичному Великому залі ім. Василя Сліпака НМАУ ім. П.Чайковського стартував новий проект — перший Всеукраїнський конкурс скрипалів імені видатного українського музиканта, народного артиста України, професора Богодара Которовича. Проект організували завідувачка кафедри скрипки НМАУ Богдана Півненко та донька Богодара Антоновича Мирослава, доцент цієї кафедри.

Змагання відбуваються у три тури. У третьому турі й завершальному концерті супроводжуватиме виступи фіналістів Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України під керуванням Володимира Сіренка. У конкурсі беруть участь шістнадцять претендентів, яких оцінюватимуть шестеро членів журі: Богдана Півненко, Мирослава Которович, Діма Ткаченко, Назарій Пилатюк (Львів), уродженець України Олександр Бендерський (Франція) та Віктор Кузнєцов (Польща). Усі вони в певні періоди життя навчалися у Богодара Которовича. Відкрився конкурс привітаннями організаторів і коротким концертом членів журі в супроводі Національного ансамблю солістів "Київська камерата" під керуванням Валерія Матюхіна.

Прозвучав Концерт №8 Людвіга Шпора в цікавому бездоганному виконанні Діми Ткаченка.

Діма Ткаченко

Потім Назарій Пилатюк зіграв "Паганініану" Натана Мільштейна в перекладенні для скрипки та струнних. Це варіації на найвідомішу тему Паганіні — 24-й каприс ля мінор. Віртуозна салонна п'єса, типова яскрава "бісовка" була виконана цілком технічно й музично зріло.

Назарій Пилатюк

ІІ і ІІІ частини знаменитого подвійного ре мінорного концерту Й.С. Баха "проспівав" дует досвідчених артистів — Олександра Бендерського та Бориса Громова. Концерт популярний в еталонному виконанні Давида Ойстраха та Ієгуді Менухіна, переграти їх складно. Але у ВЗК

ім. Сліпака і солісти, і оркестр, що чуйно акомпанував, зуміли не зіпсувати бахівський шедевр, постаралися на славу.

Дует Бориса Громова і Олександра Бендерського

Завершила вечір Богдана Півненко з І частиною ІІ концерту Нікколо Паганіні. Грала ефектно, і каденція вийшла прекрасно.

Богдана Півненко

Після виступу Богдана Іванівна розповіла про проект.

— Що передувало стартові?

— Цей конкурс — наша з Мирославою мрія. Рік тому ми сиділи в журі у Львові. І договорилися з нею, що настав час створити в Києві серйозний скрипковий конкурс, якого досі не було. Повернувшись, я відразу прийшла до ректора Володимира Івановича Рожка, і він сказав: "Робіть! Усе — зали, класи, все надамо, у всьому сприятимемо".

Которович пропрацював у НМАУ 30 років, він заслужив таку пам'ять.

Богодар Которович

Наш конкурс має свою специфіку. У кожному турі звучить український твір. Навіть у фіналі буде виконано український концерт, обраний учасниками із запропонованого списку. Для мене українська музика — найкраща у світі.

У нас є серйозні конкурси: державний ім. Лисенка, Олега Криси у Львові. Але я вважаю, що на них приїжджають багато іноземців і забирають непогані грошові призи. А наші випускники йдуть працювати в оркестри й театри. Наша мета — мотивувати українських студентів більше грати.

Ми домовилися з Національним симфонічним оркестром завдяки Михайлу Андрійовичу Кулиняку та його фонду. Вони оплатили участь у конкурсі цього колективу, оскільки тепер скрутні часи й Міністерству культури не до нас.

Усе, що вийшло, — це зусилля мої, Мирослави, Кулиняка та Рожка.

Багато зробила проректор Леся Степанівна Олійник. За що всім їм спасибі. І члени журі, котрим я телефонувала, навіть не запитували, який буде гонорар.

Олександр Бендерський чудово реалізувався у Франції, але скасував два концерти в Іспанії і приїхав віддати данину поваги своєму вчителеві. І Віктор Кузнєцов, лауреат конкурсів Паганіні та Венявського, що давно працює в Польщі, нічого не уточнював, а просто сказав: "Я приїду".

Для фіналістів великою школою стане гра з НСО під керуванням Володимира Сіренка. Діма Ткаченко мені сказав: "Це ми всього хотіли, до всього рвалися. А тепер студенти прагматичні. Але якщо відчують власну затребуваність, зрозуміють, чого треба прагнути". Додам: можливо, найкращі випускники перестануть намагатися залишити Україну.

— Є задуми перейти у статус Міжнародного конкурсу?

— Так, мені кажуть, що добре б розширити географію. Але поки що нехай пройде цей конкурс. Наші пріоритети — українські молоді виконавці. Їм нерідко ні на що купити струни. У нас зараз є невеликі премії (5—15 тисяч гривень. — Авт). Нас підтримало українське радіо, яке дасть можливість одному з учасників ІІ туру зробити фондовий запис українського твору. Я студенткою про таке могла тільки мріяти. Vere Music Fund надасть одному з фіналістів грант на участь в іншому конкурсі або майстер-класі. Будуть і інші спеціальні призи.