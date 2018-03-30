Аттіла повернувся

У рамках ІІІ Міжнародного мистецького фестивалю "Карпатський простір" в Івано-Франківську відбудеться одна з найочікуваніших театральних подій цього року — показ вистави Аттіли Віднянського, якого називають серед найкращих європейських режисерів. Він презентує "Сім'ю Тотів".

Так трапилося, що в Україні після майже десятилітньої перерви покажуть виставу Національного угорського театру, яку й поставив наш земляк, він же — художній керівник театру Аттіла Віднянський. Його ім'я справді відоме й дуже впливове в театральній Європі. 1992-го Аттіла закінчив режисерський курс Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого. Через рік на базі випускників угорського курсу він заснував у місті Берегове Угорський театр ім.Дьюли Ійєша. 2004 р. Ахіллу призначено арт-директором Угорської опери в Будапешті. З 2013-го він очолює Угорський національний театр.

Péter Gyula / nullahategy.hu Аттіла Віднянський

У Києві в 90-х Віднянський поставив на сцені Театру імені Лесі Українки виставу за п'єсою Ж.Фейдо.

У Франківську цей режисер презентує "Сім'ю Тотів", виставу за п'єсою Іштвана Еркеня, класика угорської літератури. Сюжет твору, очевидно, ніколи не втратить актуальності, адже це історія про те, як звичайне сімейство перетворюється на таку собі тоталітарну секту. Дія перенесе глядача у невеличке курортне містечко, в сімейство Тотів. Спокій у цій родині порушить такий собі "невідомий" — військовий… Його поява змінить не тільки настрої в сім'ї, а й щось у самому світі довкола Тотів.

Угорський національний театр заснований ще 1837-го. Це культовий театр, який містить у своїй афіші національну та світову класику.

Варто також нагадати, що сам Аттіла Віднянський частенько про себе каже, що він — угорсько-український митець, адже народився в Мужієві, невеликому селищі Берегівського району Закарпатської області.

Показ вистави одного з найпомітніших європейських режисерів — без перебільшення, одна з головних подій театрального року в Україні.

Крім цього, в театральному сегменті фестивалю "Карпатський простір" (він триватиме в Івано-Франківську 4, 5, 6 травня) є й інші яскраві театральні події.

З Грузії до України приїде Тбіліський державний театр імені Сандро Ахметеллі з виставою "Колискова війни" (режисер Іраклій Гогія). Це вистава, в якій глядачі почують голоси дітей, котрі пережили шок у часи воєнних конфліктів. З Білорусі на Івано-Франківський форум завітають митці Незалежного театрально-музичного проекту з виставою "З життя комах" (режисери Дмитро Богославський, Світлана Бень). Із Чехії — SPITFIRE COMPANY — з трагіфарсом "Антислова" за твором Вацлава Гавела.

Очікуються також популярні театри з Польщі, інших європейських країн. Окремий блок "Карпатського простору" — програма "Лялькові обереги", що об'єднає цікаві лялькові вистави з різних українських міст — Дніпра, Черкас, Ужгорода, а також вистави з Литви, Румунії.

Зокрема, 3 травня на сцені Івано-Франківського обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки покажуть гучний львівський ляльковий проект "Гамлет" В.Шекспіра (переклад Юрія Андруховича). Режисер вистави Олексій Кравчук каже, що його вистава досліджує механізми маніпулювання людьми.

З іншого боку, в цій виставі театру "І люди, і ляльки" справді є якась містична взаємна маніпуляція: актор маніпулює лялькою, а лялька — актором.

"Карпатський простір" ініційований Національним академічним театром оперети і його очільником Богданом Струтинським. На думку пана Богдана, такі масштабні міжнародні проекти допомагають Європі краще пізнати Україну та оцінити її потужний творчий потенціал, а сама Україна має змогу долучитися до найцікавіших європейських проектів у царині театру, музики, сучасного мистецтва.