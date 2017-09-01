Арт-променад  у золоту провінцію 

Упродовж п'яти днів 12 художників із п'яти міст України малювали "золоту провінцію".

Перший Всеукраїнський художній пленер "Кращий художник" — масштабний захід за підтримки Мінкульту і департаменту культури Вінницької міської ради. Проект став можливим завдяки менеджерським здібностям народного художника України, корінного вінничанина — Володимира Козюка.

Цей художник — досвідчений пленерник (Китай, США, Франція), залюблений у Поділля та Вінницю, не просто акумулював творчі сили, а продумав до подробиць деталі перебування художників: від побутових і професійних умов до емоційно-атмосферних.

За умовами конкурсу, кожен із художників має намалювати картину безпосередньо на пленері (від франц. plein air — "відкрите повітря"), при природному світлі. І не важливо, скільки часу на це знадобиться, але потрібно завершити роботу на тому ж самому місці, де він її розпочав, і без наступного доопрацювання.

Володимир Оврах

Правила пленерів свого часу впровадили у моду й побут ще легендарні французькі імпресіоністи. Для них пленеризм став основою естетики, при якій світло й повітря набувають самостійного значення й живописного інтересу.

Однак у сучасному світі на багатьох пленерах (як в Україні, так і за кордоном) художники під цією професійною навичкою розуміють в основному збори-відпочинок-застілля.

Козюк же акцентував саме на роботі, на художніх змаганнях у чистому вигляді. Його професійне завдання — отримати від учасників пленеру правдиве відображення барвистого багатства натури, усіх змін кольору та світла в природних умовах.

Як писав відомий художній критик Ж.-Л.Кастаньярі: "Вони (імпресіоністи) сприймають природу так, що вона виходить якою завгодно, тільки не нудною й не банальною..." Саме такими вийшли й роботи учасників Всеукраїнського художнього пленеру.

За п'ять насичених днів — півтора десятка картин із зображенням вінницького кафедрального собору та п'ять — із вежею Артинова.

Саме ці архітектурні об'єкти виявилися найпопулярнішою натурою для 12 художників, відібраних із 208, які подала заявки.

Тобто ці 12 — уже кращі. Тому кожен із них отримав диплом конкурсу: жителі Вінниці Світлана Нечай-Сорока, Валентина Колтановська, Олександр Никитюк, Ірина Прокопчук, Віталій Петровський, Олеся Рибченко та Валентина Васкяліте з Києва, одесит Сергій Заєць, Катерина Пікало з Дніпра і Олена Острогляд із Полтави.

Переможцями визнали двох художників, які нестандартно побачила Вінницю: корифея й вінничанина Володимира Овраха та дебютанта пленерів із Чернігова Євгена Шаповалова. Почесні значки "Кращий художник" знайшли своїх перших володарів. Символічний знак №1 цілком заслужено — у Володимира Козюка.

Євген Шаповалов

"Я не очікував такого результату, — зізнається Євген Шаповалов, чиї пейзажі важко сплутати з іншими картинами, — імпресіонізм у поєднанні з абстракцією. — У мене ще не так багато досвіду, а вже така нагорода. З усіх, які я досі отримував, вона найвища та найцінніша. Дуже добре мені працювалося у Вінниці. Я намагався зробити так, щоб показати це чудове місто оригінально, щоб це не було схоже на інших".

Міський голова Сергій Моргунов пообіцяв, що 12 картин — по одній від кожного художника, які подарують місту, — вивісять у майбутньому музеї міста, над створенням якого активно працюють.

Крім того, написані роботи потраплять у каталог, який видадуть до Дня міста та експонуватимуть на виставці-продажу. Одну ж із написаних робіт кожен автор подарує меценатам проекту, які підтримали пленер. Три роботи залишаться в художників або будуть продані в День міста.

Уже наступного року планується розширити географію учасників пленеру на інші країни світу. Тому є надія, що й інші міста України візьмуть приклад із Вінниці й також приймуть у себе художників. Через кілька років можна було б влаштувати величезну виставку таких робіт і подивитися на Україну очима різних талановитих мистців.