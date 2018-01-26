20 просторів у PinchukАrtCentre

Із 24 лютого по травень 2018-го проходитиме виставка номінантів Премії PinchukArtCentre 2018. Це виставка 20 номінантів п'ятого конкурсу на здобуття Премії PinchukArtCentre 2018 — загальнонаціональної премії, що присуджується українським художникам у віці до 35 років.

Як повідомляє прес-служба PinchukArtCentre, відбірна комісія склала шорт-лист із понад 650 заявок, отриманих від молодих українських художників із усіх регіонів України та інших країн світу. Кожну роботу буде спеціально створено для цієї виставки і, таким чином, сформовано експозицію з 20 індивідуальних просторів, які представлятимуть самостійне художнє висловлення.

У шорт-лист номінантів Премії PinchukArtCentre 2018 увійшли: Михайло Алексєєнко (27, Київ), Юліана Голуб (27, Харків), Катерина Єрмолаєва (32, Донецьк/Київ), Анна Звягінцева (30, Дніпро/Київ), Тарас Каменной (32, Харків), Микола Карабінович (29, Одеса), Аліна Клейтман (26, Харків), Віталій Кохан (30, Суми/Харків), Юлія Кривич (29, Дніпро), Саша Курмаз (30, Київ), Ларіон Лозовий (29, Київ), Роман Михайлов (28, Харків/Київ), Олег Перковський (33, Кам'янець-Подільський/Львів), Сергій Радкевич (30, Луцьк/Львів), Євген Самборський (33, Івано-Франківськ/Київ), Іван Світличний (28, Харків/Київ), Дмитро Старусєв (32, Макіївка), Павло Хайло (29, Луганськ/Київ), а також групи: Ярема Малащук (24, Коломия/Київ) і Роман Хімей (25, Коломия/Київ), Ревковський і Рачинський (Даниїл Ревковський, 24 Харків; Андрій Рачинський, 27 Харків).

Лауреатів Премії PinchukArtCentre оголосять на церемонії нагородження в березні 2018-го. Володар головної премії отримає

250 тис. грн, два лауреати спеціальної премії — по 60 тис. грн кожен. Крім того, переможці зможуть пройти стажування у майстернях провідних художників світу.

Лауреатів головної та спеціальних премій оберуть і оголосять члени міжнародного журі. Володар призу громадськості на суму

25 тис. грн визначать голосуванням відвідувачів виставки номінантів премії.

За матеріалами прес-служби PinchukArtCentre