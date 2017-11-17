Експорт АПК. Очікування оптимістичні, незважаючи на зниження цін

Згідно з даними Держстату, обсяг експорту в грошовому вираженні за перше півріччя 2017-го збільшився на 20% порівняно з минулим роком. І традиційно істотний внесок у цю статистику забезпечила аграрна галузь.

Товарна структура агроекспорту не зазнала змін і переважно складається із зернових, бобових та олійних культур, продукції харчової промисловості. Їх загальний обсяг становить близько 90% від загального обсягу експорту. Основними ринками збуту виступають Азія, Африка і ЄС.

Найістотніше ми збільшили поставки в Європу — на 1,2 млрд дол., Африку — на

0,4 млрд і Азію — на 0,7 млрд дол. Також нарощуються поставки на ринок СНД при падінні обсягу загального збуту в останні роки.

При цьому показників експорту було досягнуто на тлі скорочення обсягів виробництва агропродукції в останній посівній кампанії. Зниження врожайності було характерне для всіх регіонів нашої країни, і в середньому цей показник зменшився на 4%. Для нівелювання несприятливих умов багато виробників удавалися до різних вивертів, збільшуючи підгодівлю і захищаючи рослини від бур'янів і шкідників, у зв'язку з чим собівартість одиниці агропродукції значно зросла.

Незважаючи на вчасно завершену кампанію збору врожаю, багато аграріїв не хотіли продавати свій товар, очікуючи підвищення цін. Сформувався певний дефіцит, і вже до вересня ціни показали висхідну тенденцію, перевищивши відпускні ціни минулого року. Так, фуражна пшениця подорожчала в жовтні на 500 грн за тонну порівняно з минулим роком. З розвитком перевалочних пунктів і зерносховищ виробники пшениці з легкістю можуть дочекатися зимового періоду, не продаючи її восени. Узимку ціни на агропродукцію будуть на максимальних рівнях.

Згідно з опитуванням, проведеним Держстатом, прогнози й очікування виробників у наступному році досить оптимістичні. Приміром, за останні місяці обсяг реалізації їхньої продукції за кордоном виріс, і насамперед за рахунок експорту в ЄС. Відкриття європейського ринку надає

значні можливості для наших виробників, які вони й використовують. З урахуванням збільшення експортних квот у ЄС для України ми можемо очікувати збільшення обсягів реалізації продукції і наступного року.

Динаміка світових ринків цього року суттєво змінилася й вийшла із затяжного спадного тренда, у рамках якого влітку нинішнього року ціни продемонстрували найактивніше зниження за останні

15 років. Тоді вони впали до нижньої позначки в 5,785 дол. за бушель. Урагани й посуха поточного року також вплинули на стан ринку, скоротивши обсяги врожаю в цьому сезоні, що привело до збільшення вартості зернових і бобових у всьому світі буквально за лічені тижні.

На цей час, за прогнозами USDA, майбутнє у цін на пшеницю вкрай складне. Згідно зі звітом американського Мінсільгоспу, світове виробництво пшениці в сезоні 2017–2018 досягне позначки в 751,9 млн т, світовий експорт зернових становитиме 182 млн т, а кінцеві запаси у світі — 267,5 млн т, що є максимальним показником за останні п'ять років.

Таким чином, ми бачимо профіцит даного товару на ринку. Єдине, що може вберегти ціни від подальшого падіння, це світове споживання, яке в поточному сезоні також показує зростання на 2,09 млн т. Таким чином, надлишки пшениці буде поглинено зростаючим попитом, але не повною мірою. Виробництво пшениці в цьому сезоні також було збільшене основними гравцями — Росією (+1 млн т), Канадою (+0,5 млн), ЄС (+2,17 млн т). Великі запаси посилюють конкуренцію серед експортерів, що сильніше тисне на ціну. У зв'язку з цим зростання цін на пшеницю на цей сезон очікувати не варто.

Динаміка інших культур залишається більш оптимістичною. Так, за рахунок високих літніх температур в основних регіонах посіву кукурудзи її врожай різко скоротився. Аналогічна ситуація і з соєю. На цей час обсяг експорту цих двох культур у США знизився на 18,6% для кукурудзи й на 3,1% для сої. Динаміка збирання кукурудзи в США не дозволяє говорити про швидке нарощування обсягу експорту. За даними на кінець жовтня, зібрано урожай з 54% площ порівняно з середнім показником 72%. Обсяг виробництва сої також під сумнівом у зв'язку зі складними погодними умовами й інформацією про зниження посівних площ Аргентиною в наступному звітному періоді. Таким чином, відпускні ціни продовжать своє зростання і в наших портах.