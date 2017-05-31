Зустріч з Путіним стала іспитом для Макрона - The Guardian

І французький президент його успішно здав.

Макрон показав Путіну готовність до діалогу, але і зайняв жорстку позицію. EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Коли Петро І приїхав у Францію в 1717 році, королю Луї XV було лише сім років. Під час зустрічі російський цар підняв французького короля і розціував, шокувавши присутніх грубим нехтуванням формальностей.

Виставка, присвячена тим подіям стала формальним виправданням для зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з президентом Росії Володимиром Путіним. Але під час їхньої зустрічі було не так багато ентузіазму.

Про це в редакційній статті пише The Guardian, додаючи, що зустріч була черговим тестом для нового лідера Франції, який став новачком у міжнародних відносинах. Макрон, який тиждень тому сильно стис руку президента США Дональда Трампа, лише лагідно поплескав Путіна по плечу. Але при цьому показав, що він не збирається бути м'якотілим.

Видання нагадує, що французький президент нагадав Путіну про переслідування спільноти ЛГБТ, про придушення неурядових організацій і політичних опонентів. Всі ці його зауваження під час спільної з російським президентом прес-конференції одразу ж викликали спогад про те, що Ангела Меркель традиційно закидає російському авторитарному лідеру. Не виключено, що Макрон проконсультувався з канцлером Німеччини перед зустріччю з президентом Росії.

Видання зауважує, що Макрон продемонстрував, що жорсткі слова можна поєднувати з готовністю до діалогу. Французький президент сказав Путіну, що готовий обговорити партнерство у війні проти "Ісламської держави". Але при цьому ж він наголосив, що не лишить без відповіді застосування хімічної зброї в Сирії, а також посилить санкції, якщо Росія продовжить свою агресію проти України. Путін також мовчки стояв і слухав, як Макрон критикує російські ЗМІ і називє їх розповсюджувачами брехливої пропаганди.

Це було лише початком. Але на зустрічі з російським лідером, який традиційно вибиває західних колег з колії, Макрон показав себе сильнішим, ніж здавалося. Він ставиться до дипломатії як до жорсткої домовленості, а не романтичного випадку з історії 18-го століття. Водночас він запропонував Путіну інший шлях, який йому рано чи пізно доведеться прийняти.

З наближенням парламентських виборів у Франції, Макрон намагається консолідувати владу, виходячи за межі традиційного поділу на "лівий" і "правий" підхід. Він знає, що демонстрація чемної жорсткості Путіну допоможе йому зайняти позицію державника. Але цьому правильному поєднанню тиску і стимулювання, яке Макрон застосував до сьогоднішнього "царя", слід віддати належне.

Тим часом, видання The Economist писало, що Макрон на Путіні продемонстрував свій підхід до зовнішньої політики. Зустріч у Версалі повинна була перезавантажити франко-російські відносини. Минулого року Путін скасував візит у Париж після того, як тогочасний французький президент Франсуа Олланд скасував свою поїздку в Москві через російські бомбардування у сирійському Алеппо. Також Олланд відмовився продавати два кораблі класу "Містраль", збудовані для Росії, з огляду на російську анексію Криму.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці. Переговори президентів тривали три години.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.