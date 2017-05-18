Зізналися соціологам у вживанні алкоголю 70% жителів Росії

Серед всіх жителів Росії 30% запевняють, що ніколи не вживають спиртні напої.

Кожен третій росіянин запевняє, що не п'є горілки personal.klavdievna.ru

Абсолютна більшість(70%) в тій чи іншій мірі вживають алкогольні напої, свідчать дані опитування "Левада-центру".

З них 76% запевняють, що випивають не більше двох чарок горілки (або літр пива, півпляшки вина).

Приблизно пляшку горілки (дві пляшки вина, чотири літри пива) або більше випивають більше 5% жителів Росії.

Практично кожен третій (30%) опитаний запевняє, що ніколи не вживає спиртного.

Опитування "Левада-центру" було проведено 21-24 квітня 2017 року серед 1600 осіб. Заявлена похибка вибірки – 3,4%.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що загальна кількість лише офіційно зареєстрованих наркозалежних жителів Росії складає близько 600 тис. чоловік. За його словами, це тільки офіційна статистика. "За даними соцопитувань, вживають наркотики близько 7,5 млн, з них 2 млн регулярно", - сказав президент РФ.