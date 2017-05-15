Жителі Росії переконані у шкодочинності путінських контрсанкций для Заходу

Санкції Заходу і продуктове ембарго Росії ніяк не позначилися на обсягах взаємної торгівлі. Але росіяни вважають інакше.

Росіяни дуже раді заборони Путіна купувати якісні західні продукти Единая Россия

Більшість жителів Росії (75%) схвалюють заборону російського президента Володимира Путіна на імпорт продуктів харчування з країн Європейського Союзу і США у відповідь на санкції цих країн щодо РФ, свідчать дані опитування "Левада-Центру".

Негативно ставляться до неможливості купувати на Росії західні продукти 21% респондентів.

При цьому 40% росіян стверджують, що анкції Росії завдають шкоди переважно Заходу, 35% заявили, що санкції Росії завдають збитків у рівній мірі обом сторонам, а 12% вважають, що контрсанкции завдають шкоди більшою мірою самої Росії.

Крім того, більшість жителів Росії (52%) вважають, що слід зберегти обмеження на закупівлі сільськогосподарської продукції з Туреччини.

Опитування "Левада-центру" було проведено 21-24 квітня 2017 року серед 1600 осіб. Заявлена похибка вибірки – 3,4%.

Путін ввів ембарго на поставки продуктів харчування з країн Заходу у серпні 2014 року. Забороненими вважаються м'ясо та м'ясна продукція, риба та рибна продукція, молоко і молочна продукція, овочі та фрукти.

За даними дослідження Центру європейських політичних досліджень (CEPS), санкції країн Заходу і відповідні заборони Росії на імпорт деяких продуктів мали нульовий ефект на обсяг торгівлі між ЄС і РФ.