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Жителі Росії переконані у шкодочинності путінських контрсанкций для Заходу

15 травня в 11:30

Санкції Заходу і продуктове ембарго Росії ніяк не позначилися на обсягах взаємної торгівлі. Але росіяни вважають інакше.

митинг россия
Росіяни дуже раді заборони Путіна купувати якісні західні продукти
Единая Россия
Більшість жителів Росії (75%) схвалюють заборону російського президента Володимира Путіна на імпорт продуктів харчування з країн Європейського Союзу і США у відповідь на санкції цих країн щодо РФ, свідчать дані опитування "Левада-Центру".

Негативно ставляться до неможливості купувати на Росії західні продукти 21% респондентів.

При цьому 40% росіян стверджують, що анкції Росії завдають шкоди переважно Заходу, 35% заявили, що санкції Росії завдають збитків у рівній мірі обом сторонам, а 12% вважають, що контрсанкции завдають шкоди більшою мірою самої Росії.

Крім того, більшість жителів Росії (52%) вважають, що слід зберегти обмеження на закупівлі сільськогосподарської продукції з Туреччини.

Опитування "Левада-центру" було проведено 21-24 квітня 2017 року серед 1600 осіб. Заявлена похибка вибірки – 3,4%.

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Путін ввів ембарго на поставки продуктів харчування з країн Заходу у серпні 2014 року. Забороненими вважаються м'ясо та м'ясна продукція, риба та рибна продукція, молоко і молочна продукція, овочі та фрукти.

За даними дослідження Центру європейських політичних досліджень (CEPS), санкції країн Заходу і відповідні заборони Росії на імпорт деяких продуктів мали нульовий ефект на обсяг торгівлі між ЄС і РФ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги продукти санкції
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