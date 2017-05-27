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Жертвами теракту за участю водія-смертника стали близько 20 людей на сході Афганістану

27 травня в 13:21

Метою смертника були співробітники сил безпеки.

Афганистан Кабул теракт
Терорист смертник напав на конвой сил безпеки Афганістану
Reuters
Не менше 18 осіб загинули в результаті нападу терориста-смертника на конвой сил безпеки в провінції Хост на сході Афганістану, повідомили в МВС країни.

Агентство Associated Press зазначає, що метою смертника, який знаходився за кермом начиненого вибухівкою автомобіля, були співробітники сил безпеки, жертвами стали, в основному цивільні особи.

Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв.

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Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги вибух теракт терорист Афганістан
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