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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Внаслідок теракту загинули шість осіб, більше трьох десятків постраждалих отримали поранення.

Громадяни Франції також опинились серед постраждалих від теракту в Лондоні

Внаслідок новогопостраждали троє громадян Франції, йдеться в офіційній заяві Єлисейського палацу.

"Франція зробить все можливе, щоб допомогти жертвами", - наголошується в заяві.

При наїзді фургона в центрі Лондона постраждало близько 30 осіб, шестеро з них загинули. Поліції вдалося знищити трьох нападників.

Увечері 3 червня в центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент стався в районі Лондонського мосту, повідомляє BBC.

За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургоном керував чоловік, він рухався зі швидкістю близько 50 миль на годину (близько 80 км/год).