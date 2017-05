Жертвами стрілянини у штаті Міссісіпі стали вісім осіб

В результаті(штат Міссісіпі, США) у ніч на неділю, 28 травня, було вбито вісім осіб. Вбивця по черзі відкривав вогонь у трьох будинках поліцейських. Серед його жертв – заступник шерифа округу, повідомляє Associated Press

Поліція затримала підозрюваного чорношкірого чоловіка. Мотиви злочину ще не озвучені, звинувачення стрілку поки що не висунули. Також невідомо, чи був він раніше був знайомий з убитими.

Suspect tells me Lincoln Co. deputy was just in the way, and after all this he meant to commit suicide by cop. pic.twitter.com/ZebieSQkdR