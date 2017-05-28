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Жертвами стрілянини у штаті Міссісіпі стали вісім осіб

28 травня в 20:14

Поліція затримала стрільця.

стрелок Миссисипи
Злочинець убив кілька поліцейських і заступника шерифа округу
Josh Caplan / Twitter
В результаті стрілянини в окрузі Лінкольн (штат Міссісіпі, США) у ніч на неділю, 28 травня, було вбито вісім осіб. Вбивця по черзі відкривав вогонь у трьох будинках поліцейських. Серед його жертв – заступник шерифа округу, повідомляє Associated Press.

Поліція затримала підозрюваного чорношкірого чоловіка. Мотиви злочину ще не озвучені, звинувачення стрілку поки що не висунули. Також невідомо, чи був він раніше був знайомий з убитими.

 

 

 

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Раніше злочинець напав на будинок престарілих у місті Кіркерсвілл американського штату Огайо, вбив двох співробітників установи і шефа місцевої поліції, а потім застрелився.

За матеріалами: DT.UA
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Теги США стрільба Міссісіпі
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