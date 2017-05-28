Жертвами стрілянини у штаті Міссісіпі стали вісім осіб

Поліція затримала стрільця.
Поліція затримала підозрюваного чорношкірого чоловіка. Мотиви злочину ще не озвучені, звинувачення стрілку поки що не висунули. Також невідомо, чи був він раніше був знайомий з убитими.
Suspect tells me Lincoln Co. deputy was just in the way, and after all this he meant to commit suicide by cop. pic.twitter.com/ZebieSQkdR— Therese Apel (@TRex21) 28 травня 2017 р.
Raw video from the arrest of Cory Godbolt, accused of killing 8 people in Lincoln County overnight. pic.twitter.com/8NLSkSvXQR— Therese Apel (@TRex21) 28 травня 2017 р.
Раніше злочинець напав на будинок престарілих у місті Кіркерсвілл американського штату Огайо, вбив двох співробітників установи і шефа місцевої поліції, а потім застрелився.DT.UA