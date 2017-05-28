Жертвами стрілянини у штаті Міссісіпі стали вісім осіб

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Поліція затримала стрільця.

Злочинець убив кілька поліцейських і заступника шерифа округу Josh Caplan / Twitter

В результаті(штат Міссісіпі, США) у ніч на неділю, 28 травня, було вбито вісім осіб. Вбивця по черзі відкривав вогонь у трьох будинках поліцейських. Серед його жертв – заступник шерифа округу, повідомляє Associated Press

Поліція затримала підозрюваного чорношкірого чоловіка. Мотиви злочину ще не озвучені, звинувачення стрілку поки що не висунули. Також невідомо, чи був він раніше був знайомий з убитими.

Suspect tells me Lincoln Co. deputy was just in the way, and after all this he meant to commit suicide by cop. pic.twitter.com/ZebieSQkdR — Therese Apel (@TRex21) 28 травня 2017 р.

Raw video from the arrest of Cory Godbolt, accused of killing 8 people in Lincoln County overnight. pic.twitter.com/8NLSkSvXQR — Therese Apel (@TRex21) 28 травня 2017 р.

Раніше злочинець напав на будинок престарілих у місті Кіркерсвілл американського штату Огайо, вбив двох співробітників установи і шефа місцевої поліції, а потім застрелився.