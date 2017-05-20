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Західний Мосул покинули понад півмільйона людей

20 травня в 10:22

Переміщені особи були розподілені у таборах на півдні, заході і сході від міста.

Беженцы Мосул
З західного Мосулу виїхали вже 526 тисяч осіб
Iraqi News
Число переміщених осіб з західних районів Мосула перевищило 526 000 осіб, повідомили в Міністерстві міграції Іраку.

"Кількість цивільних осіб, переміщених із західних районів Мосула, оцінюється в 526 233 людини після початку операцій з визволення західної частини міста", - сказав міністр Джасем аль-Джафф, передає Iraqi News.

Наголошується, що переміщені особи були розподілені у таборах на півдні, заході і сході від міста.

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Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.

20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга"розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ірак курди США армія
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