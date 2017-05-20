Західний Мосул покинули понад півмільйона людей

Переміщені особи були розподілені у таборах на півдні, заході і сході від міста.
"Кількість цивільних осіб, переміщених із західних районів Мосула, оцінюється в 526 233 людини після початку операцій з визволення західної частини міста", - сказав міністр Джасем аль-Джафф, передає Iraqi News.
Наголошується, що переміщені особи були розподілені у таборах на півдні, заході і сході від міста.
Нагадаємо, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.
20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга"розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.DT.UA