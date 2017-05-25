Заборона "георгіївських стрічок" відкладе виконання Мінських угод – МЗС РФ

Георгіївські стрічки можуть відсунути виконання Мінських угод, вважають в МЗС РФ Фото: Держприкордонслужба України

Заборона георгіївської стрічки в Україні відкладе виконання мінських угод, заявила на брифінгу в Москві офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє УНІАН.



"З тим же самим забороною поширення і виготовлення георгіївської стрічки Ви ж прекрасно розумієте, що це ніяк не вплине на те, що відбувається з РФ, але це матиме колосальне негативний вплив на внутрішні процеси в самій Україні.", - сказала Захарова.



За її словами, це є додатковим елементом розпалювання ненависті і ворожнечі, і фактор неможливості возз'єднання людей в цілому ряді регіонів.



"Це дасть ще більше приводів для того, щоб відкладати ще на більш тривалий термін виконання мінських домовленостей", - додала вона.