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Заборона "георгіївських стрічок" відкладе виконання Мінських угод – МЗС РФ

25 травня в 21:12

У МЗС назвали заборону "колосальним негативним впливом на внутрішні процеси в самій Україні"

колорадские ленточки
Георгіївські стрічки можуть відсунути виконання Мінських угод, вважають в МЗС РФ
Фото: Держприкордонслужба України

Заборона георгіївської стрічки в Україні відкладе виконання мінських угод, заявила на брифінгу в Москві офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє УНІАН.
 
"З тим же самим забороною поширення і виготовлення георгіївської стрічки Ви ж прекрасно розумієте, що це ніяк не вплине на те, що відбувається з РФ, але це матиме колосальне негативний вплив на внутрішні процеси в самій Україні.", - сказала Захарова.
 
За її словами, це є додатковим елементом розпалювання ненависті і ворожнечі, і фактор неможливості возз'єднання людей в цілому ряді регіонів.
 
"Це дасть ще більше приводів для того, щоб відкладати ще на більш тривалий термін виконання мінських домовленостей", - додала вона. 

Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. №2987 Законопроект підтримали 238 депутатів.
Закон вводить діференційовану адміністратівну відповідальність за виготовлення и пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки.

За матеріалами: УНІАН
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Теги заборона Україна мінування виконання МЗС захарова угода Білий Правий кодекс законопроект
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