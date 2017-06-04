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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Столичні поліцейські провели спецоперацію з їх затримання.

Перших підозрюваних у причетності до теракту вже почали затримувати Fox News

Лондонські поліцейські затримали 12 осіб за підозрою у причетності до скоєння, повідомляє прес-служба відомства.

Співробітники Контртерористичної команди провели спеціальну операцію вранці 4 червня, в результаті якої підозрювані були затримані. Однак оперативно-розшукові заходи тривають.

Поліцейські також працюють з сім'ями постраждалих внаслідок теракту і закликають громадськість зберігати спокій, але залишатися пильними.

Крім того, правоохоронці попросили представників ЗМІ тимчасово утриматися від публікації будь-яких даних про підозрюваних, а також їх фотографій, щоб не зашкодити розслідуванню.

Увечері 3 червня в центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент стався в районі Лондонського мосту, повідомляє BBC.

За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургоном керував чоловік, він рухався зі швидкістю близько 50 миль на годину (близько 80 км/год).

Внаслідок теракту загинули семеро людей, ще 48 були госпіталізовані у п'ять лікарень Лондона.