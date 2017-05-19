Євросоюз висловив свою реакцію на блокування російських соцмереж в Україні

ЄС вважає, що рішення продиктоване питаннями національної безпеки, однак закликає гарантувати свободу слова.
При цьому в Євросоюзі підкреслюють, що влада повинна гарантувати, що заходи обмеження не матимуть негативного впливу на свободу вираження думки.ввів у дію рішення РНБОвід 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.
Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".Європейська правда