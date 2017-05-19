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Євросоюз висловив свою реакцію на блокування російських соцмереж в Україні

19 травня в 15:55

ЄС вважає, що рішення продиктоване питаннями національної безпеки, однак закликає гарантувати свободу слова.

Флаг Евросоюза
ЄС вважає, що Україна може блокувати російські соцмережі, проте при цьому вона повинна гарантувати свободу слова
Flickr/Rock Cohen
Європейський союз висловив свою позицію з приводу блокування Україною соціальних мереж "ВКонтакте" і "Однокласники". У ЄС визнають захист національної безпеки прерогативою українського уряду, повідомляється у відповіді на запит видання "Європейська правда".

При цьому в Євросоюзі підкреслюють, що влада повинна гарантувати, що заходи обмеження не матимуть негативного впливу на свободу вираження думки.

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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБОвід 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".

За матеріалами: Європейська правда
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Теги Україна Росія блокування соцмережі Євросоюз
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