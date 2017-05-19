Євросоюз висловив свою реакцію на блокування російських соцмереж в Україні

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

ЄС вважає, що рішення продиктоване питаннями національної безпеки, однак закликає гарантувати свободу слова.

ЄС вважає, що Україна може блокувати російські соцмережі, проте при цьому вона повинна гарантувати свободу слова Flickr/Rock Cohen

Європейський союз висловив свою позицію з приводу"ВКонтакте" і "Однокласники". У ЄС визнають захист національної безпеки прерогативою українського уряду, повідомляється у відповіді на запит видання " Європейська правда ".

При цьому в Євросоюзі підкреслюють, що влада повинна гарантувати, що заходи обмеження не матимуть негативного впливу на свободу вираження думки.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травнявід 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".