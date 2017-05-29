Євросоюз продовжив санкції проти режиму Асада ще на рік

Санкційний список був розширений ще на трьох міністрів.

ЄС продовжив санкції проти сирійського режиму до 1 червня 2018 року

Євросоюз продовживБашара Асада ще на рік, до 1 червня 2018 року. Крім того, в новий санкційний список внесли ще трьох міністрів з уряду Асада, повідомляється на сайті Європейської Ради.

Всього в списку санкцій Євросоюзу знаходяться 240 осіб та 67 компаній, які мають відношення до сирійського режиму.

Нагадаємо, що, включивши в список ще п'ять юридичних та п'ять фізичних осіб, серед яких і члени сім'ї Башара Асада. Нові санкції були введені для посилення тиску на режим Асада, повідомляється на сайті міністерства фінансів США.

Раніше повідомлялося, що авіація сирійського президента Башара Асада скинула 16 вакуумних бомб на житлові квартали в провінції Хомс. Авіаудари були нанесені по району, підконтрольному сирійської опозиції. Загинула місцева мешканка. Також є постраждалі, серед яких жінки і діти.