Євросоюз більше не може повністю покладатися на США і Британію – Меркель

Німецька канцлер підкреслила, що ЄС пора взяти свою долю в свої руки.
Меркель закликала Європу не покладатися на США і Британію
EPA / CARSTEN KOALL
Німецька канцлер Ангела Меркель
заявила, що Євросоюз більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати і Британію, а повинен взяти свою долю у власні руки. При цьому Меркель зазначила, що ЄС повинен намагатися зберігати дружні відносини з США, Британією та іншими країнами-сусідами, навіть з Росією, пише Reuters
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Меркель зазначила, що у Євросоюзу є серйозні розбіжності зі Сполученими Штатами під управлінням Дональда Трампа. Проте побоювання, за словами канцлера, які виникли відразу після обрання Трампа, виявилися перебільшеними.
26 травня, в місті Таорміна зібрались лідери країн "Великої сімки", щоб обговорити боротьбу з тероризмом, вихід Британії з ЄС і міграційний криза. У саміті взяли участь канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Дональд Трамп, лідер Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, глава британського уряду Тереза Мей і прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.
За матеріалами:
DT.UA