Євросоюз більше не може повністю покладатися на США і Британію – Меркель

Німецька канцлер підкреслила, що ЄС пора взяти свою долю в свої руки.

Меркель закликала Європу не покладатися на США і Британію EPA / CARSTEN KOALL

Німецька канцлерзаявила, що Євросоюз більше не може повністю покладатися на Сполучені Штати і Британію, а повинен взяти свою долю у власні руки. При цьому Меркель зазначила, що ЄС повинен намагатися зберігати дружні відносини з США, Британією та іншими країнами-сусідами, навіть з Росією, пише Reuters

Меркель зазначила, що у Євросоюзу є серйозні розбіжності зі Сполученими Штатами під управлінням Дональда Трампа. Проте побоювання, за словами канцлера, які виникли відразу після обрання Трампа, виявилися перебільшеними.