Європол назвав нічні кібератаки безпрецедентними за своїм масштабом

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Поширення вірусу вдалось призупинити, проте загроза ще не знищена повністю.

В Європолі заявили, що кібератаки вимагають комплексного міжнародного розслідування для пошуку винних

Європейське поліцейське управління Європол назвало нещодавнюбезпрецедентним за своїм масштабом і вимагає комплексного міжнародного розслідування.

"Європейський центр боротьби з кіберзлочинністю Європола тісно співпрацює з кіберзлочинними підрозділами постраждалих країн і ключовими партнерами у цій галузі для зменшення загрози і надання допомоги жертвам. Нещодавній напад був на безпрецедентному рівні і вимагає комплексного міжнародного розслідування для пошуку винних", - йдеться у заяві.

Наголошується, що хоча й поширення вірусу вдалось призупинити, проте загроза ще не знищена повністю.

Як повідомлялося, комп'ютерний вірус вразив внутрішню мережеву систему МВС Росії. Можливо, мова йде про вірус WCry (також відомому як WannaCry або WannaCryptor), який шифрує файли користувача, змінює їхнэ розширення (ймовірно на .WNCRY) і просить купити спеціальний розшифровщик за біткоіни, інакше файли будуть видалені. За даними "Газета.ру", вірус вразив мережі Слідчого комітету. "Атаки зазнали комп'ютери по всій Росії. Вірус блокує екран комп'ютера і шифрує файли на жорсткому диску", - повідомило джерело видання.

Російська стільникова компанія "Мегафон" також зазнала хакерської атаки.