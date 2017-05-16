Європарламент розгляне накладення санкцій на Угорщину

Депутати трьох фракцій Європарламенту виступають за накладення санкцій.
Крім того, висловляться проти дій угорського прем'єра і деякі члени фракції Європейської народної партії, до якої належить і партія влади Угорщини. У Європарламенті планують розглянути застосування до Угорщини "сьомої статті", яка передбачає відповідальність за порушення прав людини в країнах ЄС. Перша частина, яка і буде розглянута парламентаріями, передбачає попередження уряду Угорщини. Однак якщо це попередження не буде прийнято до уваги, то Європарламент може проголосувати за другу частину, яка передбачає санкції.зупинити роботу Центральноєвропейського університету в Будапешті, заснованого мільярдером Джорджем Соросом. DT.UA