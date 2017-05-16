Європарламент розгляне накладення санкцій на Угорщину

Депутати трьох фракцій Європарламенту виступають за накладення санкцій.

Уряд Орбана може стати першим, проти якого ЄС застосує санкції за порушення прав людини ibtimes.co.uk

Європарламент планує розглянути питання реакції на дії уряду Угорщини зв Будапешті вже в цю середу. Фракції Соціалістів, Лібералів, а також Зелених і крайніх лівих виступають за відповідну реакцію на дії уряду Віктора Орбана, пише Politico

Крім того, висловляться проти дій угорського прем'єра і деякі члени фракції Європейської народної партії, до якої належить і партія влади Угорщини. У Європарламенті планують розглянути застосування до Угорщини "сьомої статті", яка передбачає відповідальність за порушення прав людини в країнах ЄС. Перша частина, яка і буде розглянута парламентаріями, передбачає попередження уряду Угорщини. Однак якщо це попередження не буде прийнято до уваги, то Європарламент може проголосувати за другу частину, яка передбачає санкції.

Раніше повідомлялося, що нові доповнення в закон Угорщини про освіту підтримали 123 депутата, 38 проголосували проти, а ще стільки ж - утрималися. Зміни обмежать свободу двох десятків університетів по всій Угорщині. Однак, оглядачі вважають, що вони були розроблені спеціально для того, щоб, заснованого мільярдером Джорджем Соросом.