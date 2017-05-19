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Європа різних швидкостей призведе до катастрофи – МЗС Польщі

19 травня в 14:19

Ващиковський також звинуватив ЄС у "подвійних стандартах" і відповів на європейську критику по темі біженців.

Витольд Ващиковский
Ващиковський розкритикував нові ініціативи ЄС щодо різного ступеня інтеграції для різних членів
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський висловився проти запровадження принципу "Європи різних швидкостей", який передбачає різні ступені інтеграції для різних членів Євросоюзу. Міністр зазначив, що така політика призведе до розколу і стане катастрофою для ЄС, пише Politico.

Ващиковський також висловив незадоволення критикою ЄС з приводу змін законодавства Польщі з питань конституційного суду. Міністр звинуватив Брюссель у "подвійних стандартах" і зазначив, що рішення розглядалося ще минулим урядом. Крім того, Ващиковський сказав, що Польща не прийме біженців, оскільки вони самі не хочуть сюди.

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Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запропонував країнам ЄС рухатися до тіснішої інтеграції з різною швидкістю. На його думку, не варто стримувати країни, які вже готові до тіснішої співпраці. Країни ЄС вже по-різному інтегровані між собою. 19 з 28 країн використовують євро, в той час як Велика Британія і Ірландія лишаються за межами Шенгенської зони.

Також Financial Times писало, що Юнкер пропонує ЄС відмовитися від принципів тіснішого союзу в деяких сферах. Він пропонує повернути національним урядам деякі регуляторні функції, які зараз входять у сферу відповідальності Брюсселя.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Польща Ващиковський міністр Європа Брюссель
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