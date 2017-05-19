Європа різних швидкостей призведе до катастрофи – МЗС Польщі

Ващиковський також звинуватив ЄС у "подвійних стандартах" і відповів на європейську критику по темі біженців.
Ващиковський також висловив незадоволення критикою ЄС з приводу змін законодавства Польщі з питань конституційного суду. Міністр звинуватив Брюссель у "подвійних стандартах" і зазначив, що рішення розглядалося ще минулим урядом. Крім того, Ващиковський сказав, що Польща не прийме біженців, оскільки вони самі не хочуть сюди.Юнкер запропонував країнам ЄС рухатися до тіснішої інтеграції з різною швидкістю. На його думку, не варто стримувати країни, які вже готові до тіснішої співпраці. Країни ЄС вже по-різному інтегровані між собою. 19 з 28 країн використовують євро, в той час як Велика Британія і Ірландія лишаються за межами Шенгенської зони.
Також Financial Times писало, що Юнкер пропонує ЄС відмовитися від принципів тіснішого союзу в деяких сферах. Він пропонує повернути національним урядам деякі регуляторні функції, які зараз входять у сферу відповідальності Брюсселя.DT.UA