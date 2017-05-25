ЄС потрібно почати боротися з внутрішніми неліберальними силами - FT

Брюсселю потрібна система санкцій для покарання країн, які не дотримуються демократичних принципів.

Євросоюзу потрібно щось робити з неліберальними поривами в Угорщині і Польщі. European Parliament / Flickr

Як для інституції, чий попередник був створений для того, щоб реструктуризувати вугільну і металургійну промисловості у кількох країнах, ЄС пройшов дуже довгий шлях.

Після падіння комунізму в Східній Європі він став союзом цінностей, так само як і торгівлі чи економіки. І ці цінності - демократія, свобода слова, громадянські права - тепер під найбільшою загрозою в деяких східноєвропейських країнах з часів Холодної війни.

Про це в редакційній статті пише Financial Times, додаючи, що зараз у ЄС бракує спільних інструментів для запобігання скочування до авторитаризму. Але він повинен підтвердити прихильність дотриманню і контролю за виконанням демократичних норм, а також створити рішення для випадків грубих порушень там, де це можливо.

Видання звертає увагу на Польщу, де нещодавно одного з популярних співаків виключили з фестивалю за те, що він критикував уряд. Через це інші артисти бойкотували фестиваль на знак протесту. А тим часом в Угорщині триває процес деконструкції демократії і громадянського суспільства. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан відкрито заявляє, що будує "неліберальну" демократію і хвалить Китай, Росію і Туреччину, яких називає взірцем.

ЄС встановив високі критерії врядування і дотримання прав людини для країн Центральної і Східної Європи, коли надавав їм членство. Але при цьому в союзу мало можливостей не дозволити урядам повернутися до авторитарних практик. Кілька років тому Брюссель зрозумів, що він не може стати на заваді Австрії, яка загрожує демократичним цінностям. Його можливості змінити поведінку країн дуже обмежені. Дотримання верховенства права і Європейської конвенції з прав людини лежить в компетенції Ради Європи - окремої від ЄС організації. У всякому разі, ЄС варто бути обережним в процесі накладання санкцій на неслухняну країну-учасницю. Використання "ядерної" можливості призупинки права голосу в Раді ЄС зазвичай вилазить боком. Орбан вже розпалив воржі до союзу настрої, щоб здобути підтримку своїх виборців.

Видання пише, що ЄС варто було б розробити цілу низку санкцій різного ступеню на випадок, якщо котрась з країн відступить від демократичних номр. Для цього доведеться змінити положення Лісабонської угоди. Але якщо в ЄС існує готовність внести корективи в основоположний документ для зміни управління в єврозоні, санції за недотримання верховенства права можуть теж бути розширені.

Нещодавно повідомлялося, що Європарламент розгляне накладення санкцій на Угорщину. Депутати трьох фракцій виступають за покарання Будапешту за умовами "сьомої статті", яка передбачає відповідальність за порушення прав людини в країнах ЄС.