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ЄС офіційно підписав надання Україні безвізу

17 травня в 15:50

Документ набуде чинності через 20 днів після його публікації.

Украина Евросоюз евроинтеграция
Євросоюз офіційно затвердив надання Україні безвізового режиму
© European Council
В Європарламенті відбулася офіційна церемонія підписання візової лібералізації Євросоюзу для України. Документ підписали президент Європейського парламенту Антоніо Таяні і міністр внутрішніх справ і національної безпеки головуючої в Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

На церемонії був присутній президент України Петро Порошенко. Після підписання рішення, воно повинно бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Передбачається, що безвіз для України запрацює вже з 11 червня.

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Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.

За матеріалами: УНІАН
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Теги Україна Європа безвізовий Євросоюз
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