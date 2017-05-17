ЄС офіційно підписав надання Україні безвізу

Документ набуде чинності через 20 днів після його публікації.

Євросоюз офіційно затвердив надання Україні безвізового режиму © European Council

В Європарламенті відбулася офіційна церемонія підписання візової лібералізації Євросоюзу для України. Документ підписали президент Європейського парламенту Антоніо Таяні і міністр внутрішніх справ і національної безпеки головуючої в Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

На церемонії був присутній президент України Петро Порошенко. Після підписання рішення, воно повинно бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Передбачається, що безвіз для України запрацює вже з 11 червня.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.