ЄС офіційно підписав надання Україні безвізу

Документ набуде чинності через 20 днів після його публікації.
На церемонії був присутній президент України Петро Порошенко. Після підписання рішення, воно повинно бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Передбачається, що безвіз для України запрацює вже з 11 червня.Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердить візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.
Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.УНІАН