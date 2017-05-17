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ЄС назвав крайні терміни для Польщі та Угорщини щодо прийому біженців

17 травня в 12:03

Країни, які не виконають свою квоту, потраплять під санкції.

Флаг Евросоюза
Євросоюз готовий штрафувати за невиконання квот по прийняттю біженців
Flickr/Rock Cohen
Євросоюз назвав червень крайнім терміном за прийняття своєї квоти біженців Австрією, Польщею та Угорщиною. У червні Єврокомісія готова розпочати процес покарання порушників, які не виконали свої квоти, повідомляє DW.

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Раніше повідомлялося, що Єврокомісія пригрозила штрафами країнам ЄС за неприйняття біженців. Віце-президент Єврокомісії Франц Тиммерманс розкритикував країни ЄС за невиконання взятих обов'язків щодо розподілу біженців.

Нагадаємо, що голова фракції СДПН у Бундестазі заявив, що Європейський Союз має "повернути собі контроль над міграційними процесами". На думку політика, Туніс і Марокко повинні перетворитися з країн-транзитерів мігрантів в країни, що їх приймають, подібно до Туреччини.

За матеріалами: DT.UA
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Теги біженці Єврокомісія Польща квоти Угорщина
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