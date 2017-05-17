ЄС назвав крайні терміни для Польщі та Угорщини щодо прийому біженців

Країни, які не виконають свою квоту, потраплять під санкції.

Євросоюз готовий штрафувати за невиконання квот по прийняттю біженців Flickr/Rock Cohen

Євросоюз назвав червень крайнім терміном за прийняття своєї квотиАвстрією, Польщею та Угорщиною. У червні Єврокомісія готова розпочати процес покарання порушників, які не виконали свої квоти, повідомляє DW

Раніше повідомлялося, щоза неприйняття біженців. Віце-президент Єврокомісії Франц Тиммерманс розкритикував країни ЄС за невиконання взятих обов'язків щодо розподілу біженців.

Нагадаємо, що голова фракції СДПН у Бундестазі заявив, що Європейський Союз має "повернути собі контроль над міграційними процесами". На думку політика, Туніс і Марокко повинні перетворитися з країн-транзитерів мігрантів в країни, що їх приймають, подібно до Туреччини.