ЄС довелося порушити правила публікації законів для введення безвізу з Україною 11 червня

Щоб безвізовий режим запрацював в дату, яку анонсували раніше, офіційний журнал ЄС порушив регламент публікації.

Офіційний журнал ЄС пішов на порушення свого регламенту для введення безвізу для України в раніше обумовлені терміни © European Council

Європейському союзу довелося піти на порушення офіційних правил публікації законодавчих актів в офіційному журналі ЄС для того, щоб безвізовий режим з Україною запрацював з 11 червня. Відповідно до свого регламенту, офіційний журнал ЄС публікує законодавчі акти з вівторка по суботу. Однак для того, щоб встигнути в раніше озвучений термін, документ, пише " Європейська правда ".

Раніше повідомлялося, що офіційний журнал Європейського Союзу в понеділок, 22 травня, оприлюднив рішення щодо надання Україні візової лібералізації. Таким чином,з моменту його опублікування, а саме в ніч на 11 червня.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС остаточно затвердила візову лібералізацію Євросоюзу з Україною на засіданні 11 травня. Таким чином, безвізовий режим набуде чинності в червні 2017 року.

Нагадаємо, що 9 березня комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за проект резолюції про внесення України у список країн, яким надається безвізовий режим. За рішення проголосували 39 члена комітету, четверо проголосували проти.