Єлизавета II висловила співчуття постраждалим від теракту в Манчестері

Внаслідок вибухів загинули 22 людини, ще 59 отримали поранення.

Королева Великобританії прокоментувала теракт в Манчестері hannawwh / twitter.com

Королева Великобританії Єлизавета II висловила свої співчуття постраждалим від теракту в Манчестері, а також подякувала співробітникам екстрених служб за проявлений професіоналізм.

"Уся нація була шокована смертями та пораненнями в Манчестері минулої ночі стількох людей, дорослих та дітей, які щойно насолоджувались концертом. Я знаю, що висловлю загальну думку, висловлюючи своє найглибше співчуття усім, хто постраждав від цієї огидної події, і особливо – сім'ям та друзям загиблих і поранених", – йдеться в посланні королеви на сайті королівської сім'ї.

Єлизавета висловила подяку співробітникам екстрених служб, які проявили професіоналізм і турботу при ліквідації наслідків теракту. Вона також відзначила людяність і співчуття, які проявили жителі Манчестеру, реагуючи на цей "варварський акт".

Нагадаємо, вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріани Гранде в ніч на 23 травня.

На даний момент кількість загиблих в результаті вибуху на стадіоні Manchester Arena досягла 22 осіб. За даними посольства України у Великобританії, громадян України серед постраждалих немає.

Вже 23 травня поліція затримала підозрюваного в причетності до скоєння теракту 23-річного чоловіка.