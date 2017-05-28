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Японія розробляє власні санкції проти КНДР

28 травня в 16:16

Влада країни вважає санкції ефективним способом приборкання ядерної програми Північної Кореї.

Япония
В Японії сподіваються на допомогу партнерів, але готуються справлятися з ракетними загрозами КНДР самотужки
Уряд Японії взявся за розробку власного пакету санкції щодо Північної Кореї після чергового випробування балістичної ракети, повідомляє телекомпанія NHK.

Японія планує переконати Раду Безпеки ООН у необхідності нових санкцій проти КНДР, і чекає в цьому питанні підтримки від Росії і Китаю, відзначає "РБК-Україна".

Тим не менш, в Токіо зазначають, що Росія і Китай, на відміну від США, зайняли в цьому питанні позицію дипломатичного діалогу з КНДР, і саме цим пояснюється розгляд перспектив введення власних санкцій.

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Раніше повідомлялося, що вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань ув 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала в 90 кілометрах від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО і ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.

За матеріалами: РБК-Україна
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Теги КНДР санкції Японія ракета
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