Японія обговорить новий ракетний запуск КНДР на саміті G7

З моменту попереднього запуску пройшло менше місяця.
"Я хотів би повною мірою обговорити це на саміті G7", - повідомив Абе журналістам після засідання Ради національної безпеки.
У неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем КНДР запустила нову балістичну ракету, повідомило інформаційне агентство Yonhap.
За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган.
Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії.
Раніше повідомлялося, що вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань ув 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала в 90 кілометрах від Росії.
Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО і ОБСЄ.
Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.DT.UA