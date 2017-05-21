Японія обговорить новий ракетний запуск КНДР на саміті G7

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

З моменту попереднього запуску пройшло менше місяця.

Японія стурбована новим запуском північнокорейської ракети

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що обговорить питання запусків Північною Кореєю балістичних ракет на найближчому саміті "Великої сімки" в Італії, повідомляє Reuters

"Я хотів би повною мірою обговорити це на саміті G7", - повідомив Абе журналістам після засідання Ради національної безпеки.

У неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем КНДР запустила нову балістичну ракету, повідомило інформаційне агентство Yonhap.

За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган.

Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії.

Раніше повідомлялося, що вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань ув 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала в 90 кілометрах від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО і ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.