Вучич прийняв присягу на пост президента Сербії

Перший день президентства Вучича ознаменувався протестами проти нього.
Видання зазначає, що перший день президентства Вучича ознаменувався протестами деяких організацій і рухів, які вказують на махінації під час виборчого процесу.вулиці Белграда та інших сербських міст вийшли тисячі людей, які протестували проти результатів президентських виборів 2 квітня. Протестувальники стверджують, що Вучич впливав на результат виборів через державні ЗМІ та залякування виборців.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич після оприлюднення попередніх результатів голосування оголосив про свою перемогу на виборах президента. Вучич переміг з результатом 55%
Перший тур президентських виборів в Сербії відбувся 2 квітня. У ньому взяли участь 11 кандидатів, найбільші шанси на перемогу були в прем'єр-міністра Олександра Вучича.DT.UA