Вучич прийняв присягу на пост президента Сербії

Перший день президентства Вучича ознаменувався протестами проти нього.

Вучич офіційно став президентом Сербії

Сербський політик31 травня офіційно став президентом, принісши присягу перед будівлею парламенту в Белграді. За кілька днів до цього Вучич пішов з посади прем'єр-міністра країни, передавши цей пост колишньому міністру закордонних справ Сербії Івіці Дачичу, повідомляє B92

Видання зазначає, що перший день президентства Вучича ознаменувався протестами деяких організацій і рухів, які вказують на махінації під час виборчого процесу.

Раніше повідомлялося, що на, які протестували проти результатів президентських виборів 2 квітня. Протестувальники стверджують, що Вучич впливав на результат виборів через державні ЗМІ та залякування виборців.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич після оприлюднення попередніх результатів голосування оголосив про свою перемогу на виборах президента. Вучич переміг з результатом 55%

Перший тур президентських виборів в Сербії відбувся 2 квітня. У ньому взяли участь 11 кандидатів, найбільші шанси на перемогу були в прем'єр-міністра Олександра Вучича.