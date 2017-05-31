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Вучич прийняв присягу на пост президента Сербії

31 травня в 15:28

Перший день президентства Вучича ознаменувався протестами проти нього.

Александр Вучич
Вучич офіційно став президентом Сербії
Сербський політик Олександр Вучич 31 травня офіційно став президентом, принісши присягу перед будівлею парламенту в Белграді. За кілька днів до цього Вучич пішов з посади прем'єр-міністра країни, передавши цей пост колишньому міністру закордонних справ Сербії Івіці Дачичу, повідомляє B92.

Видання зазначає, що перший день президентства Вучича ознаменувався протестами деяких організацій і рухів, які вказують на махінації під час виборчого процесу.

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Раніше повідомлялося, що на вулиці Белграда та інших сербських міст вийшли тисячі людей, які протестували проти результатів президентських виборів 2 квітня. Протестувальники стверджують, що Вучич впливав на результат виборів через державні ЗМІ та залякування виборців.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич після оприлюднення попередніх результатів голосування оголосив про свою перемогу на виборах президента. Вучич переміг з результатом 55%

Перший тур президентських виборів в Сербії відбувся 2 квітня. У ньому взяли участь 11 кандидатів, найбільші шанси на перемогу були в прем'єр-міністра Олександра Вучича.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент вибори Сербія протест
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