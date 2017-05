Всесвітньо відомі пам'ятки підсвітили в пам'ять про жертви теракту в Манчестері

Пам'ятки різних міст світу засяяли квітами британського прапора.

В різних містах світу вшанували пам'ять загиблих в Манчестері EPA / NIGEL RODDIS

В різних містах світу пам'ятки підсвітили в кольори британського прапора в пам'ять про жертви теракту в Манчестері і в знак солідарності з народом Великобританії.

зокрема, підсвічена Ейфелева вежа в Парижі.

Хмарочос Бурдж Халіфа в ОАЕ

Dubai stands in solidarity with the UK tonight. Brilliant from the Burj Khalifa. What a powerful message. ❤️ pic.twitter.com/YZB0lweyAl — الكباش دبي DubaiRams (@DCFCdubai) 23 травня 2017 р.

Ратуша в Белфасті (Північна Ірландія)

Фонтан Же-До в Женеві

Петершинська вежа в Чехії

Petřínská rozhledna se dnes rozsvítí v britských barvách. Naposledy se kvůli teror. útoku rozsvítila v prosinci v barvách německé trikolory. pic.twitter.com/xLRs9ouppj — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) 23 травня 2017 р.

Бранденбурзькі ворота в Берліні

На будівлі банку HSBC в Гонконзі висвітився напис: "Ми разом з Сполученим королівством".

A message of solidarity to the victims of the #Manchester attack is displayed on the the HSBC building, #HongKong. pic.twitter.com/TFKxuUZbr4 — Michele Galvani (@GalvaniM) 23 травня 2017 р.

Підсвітили і Колізей в Римі

Colosseum lights to be turned off for Manchester - Also Trevi Fountain, Campidoglio https://t.co/JfFufczKY2 — Ansamed (@ANSA_med) 23 травня 2017 р.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. До справжнього моменту кількість загиблих в результаті вибуху на стадіоні Manchester Arena досягла 22 осіб. За даними посольства України у Великобританії, громадян України серед постраждалих немає.

Більше подробиць про теракт у Великобританії читайте в публікації "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".